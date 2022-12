Uheldig: Far er 70, søn er 15

Børn af folkepensionister er rent ud sagt på røven, og ingen gider løfte en finger for at ændre det, eller gøre opmærksom på det, skriver en far, der ikke kan søge julehjælp

- Der findes cirka 70 enlige folkepensionister med hjemmeboende børn under 18.

- Og vi i disse familier får ikke engang muligheden for at søge om julehjælp.

Han har lidt autisme

Sådan indleder H, der ønsker at være anonym af hensyn til sin søn, et brev om at at have 14000 brutto, 10.000 netto – og ikke kunne søge julehjælp, ligesom andre enlige forsørgere, fordi ydelsen hedder folkepension. H skriver, at han er nedslidt i hele kroppen, har KOL, kronisk bronkitis og lidt ekstra, så det med at supplere pensionen med lidt arbejde, er ikke en mulighed. H skriver også, at han forsøgt at råbe politikere og hjælpeorganisationer som f.ex. Dansk Folkehjælp,. som igen i år i samrabrjde med Ekstabladet samler ind til juklehjælp, i årevis.

Hans brev fortsætter derfor således:

Jeg får én pension - men vi er to

- En folkepension er jo beregnet til en enlig ældre person uden udvidet behov for tøj, næring til at vokse af, sociale kontakter, morskab og udvikling.

- Så hvis et barn - som mit barn - er så uheldig at blive født i en familie, hvor den (senere) enlige forælder bliver folkepensionist, er der ingen ekstra hjælp at hente.

- Og så skal to leve af pension til en.

- Jeg er 70, min søn er 15 og han har lidt autisme og bliver mobbet i skolen.

Han skammer sig

- Han vil ikke have, at der kommer noget ud om at vi er fattige. Han skammer sig.

- Men det er han ikke alene om, man skilter helst ikke med at man ikke har råd til det mest basale, og i år har det været hårdt med elpriser og høje varmeregninger, huslejestigninger. Hjælpen er vigtig for os, for det er den der afgør om julemåneden skal være lige så grå som de andre 11 eller om der skal være lidt lys og varme, skriver H.

nationen! har talt med Dansk Folkehjælps fungerende generalsekretær, der bekræfter, at folkepension ikke er blandt de ydelser, der giver adgang til at søge julehjælp, men hvad siger du?