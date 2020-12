Unge muslimer jubler: Julehjælp går amok

Foreningen Spejlet har sat sig for at hjælpe de cirka 180 ensomme og udsatte Rødovre-borgere, der i år har fået den store sociale juleaften aflyst. Medlemmerne - som er unge muslimer - samler ind, så der i det mindste bliver en gave.

- Sådan.

- Stærkt.

God stil - respekt

Sådan skriver Lene C i en af de kommentarer, der er skrevet på Rødove Lokalnyts Facebook-profil om de unge muslimer fra foreningen Spejlet, der lige nu har stor succes med at samle gaver ind fra lokale forretninger og erhvervsvirksomheder, så de 180 ensomme og udsatte i kommunen, der har fået aflyst deres juleaften, kan få en gave.

Perfekt at stille en gave hjemme hos dem

Og Lene er ikke den eneste, der synes det er stærkt gået af foreningens medlemmer, hvor af mange har muslimsk baggrund, og derfor ikke selv fejrer jul:

- God stil.

- Respekt for jer, skriver Conny M, Badik klapper i hænderne og Jette - der er ansvarlig for den nu aflyste julefest, er også meget tilfreds:



- Normalt har vi kontakt til dem ( de udsatte) her i julen, men coronarestriktionerne gør det hele svært.- Derfor er det også en perfekt idé Spejlet kommer med, ved at tage hjem og stille en gave foran deres dør.

De får måske ikke selv handlet ind

- Især fordi mange af dem måske ikke får handlet ind og lavet mad ellers, siger hun til Lokalnyt, og Muhammed K. fra Spejlet skriver til nationen!, at der nu er samlet ind, så i alt 60 udsatte familier og ensomme kan få en flot gave hver:

Pakkerne er ved at være klar til blive fordelt

- Det er for ca. 500kr pr. familie, hvilket er rigtig meget.- Men vi - de unge - har også knoklet for det her, for vi ville VIRKELIG have at det skulle gøre en forskel i familierne.

Vi har traditioner i Rødovre

- Vores sponsorater har sponsoreret for 150kr i hver pakke, og vi som forening har smidt 200kr pr. familie, skriver Muhammad K, der skriver at det at gøre en forskel for andre, ikke handler om tro, men om mennesker:



- I Rødovre, hvor vi kommer fra har vi tradition for at stå sammen og hjælpe dem, der har det svært.

Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladets Julehjælp 2020 har i år fået mere end 15.000 ansøgninger, og der er samlet penge ind så 12.798 små familier kan få hjælp:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan de heldige ansøgere få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi à 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi à 1000 kr.