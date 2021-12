Vermunds gave: En karklud

Ny Borgerliges formand ved, hvad en rigtig jul betyder og hun er ikke meget for gaveræset. - Vores gavebudget får ikke lov til at løbe løbsk, siger hun og glæder sig til en hjemmehæklet karklud

I år er det 14. gang, at Dansk Folkehjælp i samarbejde med Ekstra Bladet samler ind til julehjælp til Danmarks knapt så privilegerede familier, og det er en indsamling, som Ny Borgerliges formand Pernille Vermund sætter pris på.

- Vi flyttede fra et rækkehus i Kastrup til Snekkersten, og siden kom rækkehuset på tvangsauktion, fordi køberne i Kastrup ikke betalte.

- At sidde med udgifter til to huse betød, at mine forældre sad meget stramt i det i en årrække. I den periode kunne vi børn godt se, at der var andre, som havde mere end os, fortæller hun.

- Det er da klart, at for nogle halvstore børn betyder det noget, at andre åbenlyst har mere, siger Pernille Vermund. Foto: Linda Johansen

Sidste år satte julehjælps-indsamlingen rekord. Hele 18,7 mio. kr. blev samlet ind, og det betød, at 14.401 familier fik en julekurv til 1500 kr. Heraf var de 1000 kr. gaver til børnene, og de 500 kr. var til julemad. I år er beløbet hævet til 1800 kr.

I 2020 blev der samlet 13,4 mio. kr. ind, så det var et hop på mere end fem mio. kr. Men pengene faldt på et tørt sted, for i kraft af coronaen var ansøgningerne om hjælp vokset meget. Sådan er det også i år.

Stram økonomi

– Mine forældre var gode til at få det til at løbe rundt, selvom økonomien var stram. Men det er da klart, at for nogle halvstore børn betyder det noget, at andre åbenlyst har mere.

- I en periode var mine forældre skilt, og det tærede naturligvis også på økonomien, men anset hvad, var der stor kærlighed i hjemmet. Der var altid rum til at tage andre ind – for selvfølgelig var der andre, som havde det værre end os.

Men uanset økonomien var der stor kærlighed i hjemmet, og selvfølgelig var der andre, som havde det værre end os, fastslår Pernille Vermund. Foto: Linda Johansen

Pernille Vermund fortæller om en pakistansk pige og hendes kæreste, som forældrene hjalp. Den unge pige var flygtet hjemmefra, fordi hendes familie ville have hende tvangsgift med en anden, så hun kom i en kort periode til at bo hos Vermund Espersen–familien og holdt jul der.

– Vi har også fejret jul med en tidligere narkoman og hendes søn. Det var naturligt for mine forældre at åbne deres hjem. Sådan lærte vi – ikke bare, hvad julen betyder, men også hvor 'nemt' det er at gøre en forskel og give mindre privilegerede en håndsrækning i julen.

Hun tilføjer, at ikke bare fik gæsterne en rigtig jul, men der var også gaver til dem, som deltog.

Ikke store gaver

- Vi har aldrig i min familie givet store gaver. De er faktisk relativt beskedne, og det er lidt af et princip. Sådan er det imellem mine forældre og mig - og sådan er det også imellem mine børn og mig. Vores gavebudget får ikke lov til at løbe løbsk.

Bliver glad for en hæklet karklud

F.eks. fortæller Pernille Vermund om gaverne fra familiens ældre barnepige.

- Hun hækler karklude til os, og dem bliver jeg mindst lige så glad for, som jeg bliver for de købte gaver. Jeg understreger dette, fordi jeg ikke mener, at man skal vænne sine børn til et gaveræs, som stikker af. Gaver, der er givet med kærlighed, betyder mest.

For Pernille Vermund er samvær og mad det vigtigste i julen.

- Man skal nyde at være sammen. Jeg har altid mine drenge i julen og holder den hos mine forældre.

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2021, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan de heldige ansøgere få i Julehjælp (der er 16791 ansøgere, og p.t. penge til at hjælpe 9573 af dem)



Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi a 800 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi a 1000 kr.