Vil ikke tigge: Populær enlig mor har aldrig søgt julehjælp

- Kære mor.

- Jeg har også været enlig mor med 3 drenge og fattig, men jeg har nu altid kunnet holde en god jul.

- Alle ved at julen kommer og kartofler, rødkål og en flæskesteg til 150 kr kan man nok få råd til og ris alamande er faktisk ikke dyrt at lave.

- Småkager er heller ikke dyre, når man selv bager dem.

- Hver gang der er børnecheck, så læg 200 kr til side, så er julen reddet.

698 likes til enlig mor der 'ikke vil tigge'

Sådan skrev Wanda L i en af de mest populære af de - hold fast - 2717 kommentarer, der i alt blev skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om en enlig mor, der fortalte, hvordan det er at være på SU og holde jul med sin datter - og få afslag på julehjælp.

Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp samler nemlig for 12. år i træk ind til enlige forsørgere på offentlig ydelse, og man skal søge inden 1. december, hvis man skal have en chance.

Sidste år søgte 15.239 hjælp - og der blev samlet penge ind fra private, firmaer og fonde, så de 11.332 kunne få. En, der ikke søgte, er Anette M, der har fået voldsomme 698 likes og 32 hjerter for denne kommentar:

- Har selv været enlig mor til 3, hvor jeg måtte spare op til julen og billige julegaver til børnene.

- Kunne aldrig finde på at tigge om julehjælp.

Aldrig har de enlige mødre haft det bedre

- Der er et helt år til at spare op til julen, der er børnepenge, børnecheck, og aldrig har de enlige møder haft det bedre i dagen Danmark, som de har det i dag.

- Så lad være med at pibe, skriver Anette M, mens Line T - som må nøjes med 126 likes - synes det er fattigt at kritisere:

- Har svært ved at forstå, at så mange mennesker hvert år gider at få så ondt bagi over at nogle andre mennesker (som de ikke kender) modtager lidt julehjælp.

- Forstår ikke I gider spilde jeres tid på det nu i selv tydeligvis har jeres på det tørre.

- Hvad handler det her egentligt om, ekstrem nærighed? Misundelse?

- Synes i hvert fald det er meget 'fattigt' at have så meget imod at andre får nogle smuler til jul, skriver Tina, og Grethe - der selv har fået julehjælp - er vist enig:

- Har været alene med 4 børn, og fik julehjælp, da vi flyttede midt i december fra kvindehus.

- Det var jeg glad for i den uventede situation efter vold, skriver Grethe.

6555 har søgt - der er frist 1. december

Du har - hvis du er enlig forsørger på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år - mulighed for at søge om Julehjælp.

Julehjælpen består af: kolonialvarer eller gavekort til REMA1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr, skriver Dansk Folkehjælp. Du skal bruge dette link, hvis du har brug for julehjælp.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.