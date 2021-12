Juletræs-problemer

Manglen på arbejdskraft kan mærkes i juletræs-branchen. Det er både blevet sværere at skaffe folk til at fælde dem og chauffører, der kan transportere dem, når de er fældet

- Tænker der er rigeligt med danske biler, som vil køre dem.

- Men når man i en årrække har budt markedet ned på sine produkter ved at spare på fragten, så er der jo ingen profit, nu hvor han skal ud og betale den reelle pris på fragten ...

Kører gerne - til prisen

Sådan skriver Johnny R. i en af de 43 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om en juletræsdyrker, der har problemer med at få transporteret træerne. Manden er ifølge avisen derfor stoppet med at fælde træer i sidste - selv om det jo er højsæson - men Johnny er ikke den eneste, der tror, at en bedre betaling ville løse problemet:

Når kunderne ringer: Nej, nej og nej

Hvad med fæld-selv?

- Nu ved jeg ikke, hvorfor han ikke kan få transporteret sine juletræer.

- Men er det et problem at skaffe transport/lastbiler så ringer/skriver han bare.

- Så er vi kørt til prisen, skriver Benny C., mens Helle M. har dette forslag til juletræsplantageejeren:

- Hvad med fæld-selv?

Man kan ikke bare booke i år

Nationen! har talt med Claus Christensen, direktør for brancheforeningen Danske Juletræer - og han bekræfter, at der kan være klumper i logistikken for tiden:

- Det med, at man har været vant til at booke en vognmand, og så holdt der en bulgarer næste dag med en lastbil, det kan man ikke i år.

- Der skal planlægges, og det er en udfordring - ligesom det også har været svært at finde folk til at fælde træerne, siger juletræsdirektøren, der slår fast, at problemerne ikke kan mærkes på det danske marked, men at Danmark eksporterer over 10 millioner træer - de fleste til Tyskland (4,5 mio.) og Frankrig (1 mio.) - og normalt cirka 500.000 træer til briterne:

Ingen problemer med træer til danskere

- Det britiske marked er helt specielt i år med brexit.

- Speditions-firmaerne er ikke så vilde med at sende en trailer til Storbritannien, da den skal stå og vente og ofte også køre tom retur, siger direktøren, men hvad siger du?