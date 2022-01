Jyde flad af grin

Der er 4000 vindmøller i Danmark - kun de 50 står i Region Hovedstaden, hvor der bor 1,8 millioner mennesker. Flere jyder synes, det er helt fint, at der nu skal bygges vindmølleparker i Øresund

- God idé.

- Så er det ikke kun dem på landet, der skal glo på dem.

Vil bygge 26 kæmpevindmøller i Øresund

Det er jo Enhedslistens vælgere

Sådan skriver Per N. fra Jylland i en af de 86 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook- profil om de 26-45 kæmpevindmøller, Hovedstadens Forsyning vil stille op i det sydlige Øresund. Kommentaren er forsynet med tre skraldgrinende smileyer.

Og Per er ikke den eneste, der hygger sig ved tanken om, at det nordøstlige Sjælland skal have flere vindmøller.

- Ja.

- Det er jo også derovre, at alle Enhedslistens og de radigale stemmer er.

- Så byg en hær af vindmøller, det er vel på sin plads, skriver Carsten W., og Lars T. sender den her afsted fra hovedlandet:

Det næste må være ulve

- Det var da på tide.

- Skulle vi ikke også sende et par ulve derover, skriver Lars.

- Lad vindmøllerne opføre der, hvor forbruget er.

- Og lad lorten flyde der, hvor den skides.

- I alt for lang tid er storbyens belastning eksporteret ud i 'provinsen', lyder det fra Troels, og ser man på vindinfo.dk, kan man se, at der kun er 50 vindmøller i Region Hovedstaden - her bor 1,8 millioner indbyggere.

De allerfleste vindmøller står i Jylland og ved Lolland, og der skal de næste år bruges mange milliarder kroner på at indrette elnettet, bl.a. så strømmen kan bliver transporteret fra vindmølleparkerne.

