Jyde: Så dumme er vi ikke

Bagermestre i Esbjerg tror at kunderne ville løbe skrigende væk, hvis de satte fastelavnsboller til salg for 50 kr eller mere.

- Så dumme er folk ikke i Esbjerg.

- Hvis du sælger så dyrt her i byen, så kan du spise dem alle sammen selv.

- For du har ikke solgt en eneste, når du lukker butikken.

27 kroner for den dyreste

Sådan siger bager Michael Mikkelsen fra Guldbageren i Nørregade i Esbjerg til Jydskevestkysten om prisen på fastelavnsboller i København, som i mange tilfælde ligger på den dyre side af en halvtredser.

Pris-chok i bager: Det er alvorligt

MIchaels boller svinger i pris fra 15 kroner for en almindelig, og op til 27 kroner for en med flødeskum, og selv om han anerkender, at der kan være forskel på skum og ingredienser, så synes han at en merpris på 20 kr, for en københavner-variant er svær at forklare.

Mums - 3 for 60 i Ølgod

Og læser man de mest populære blandt de 110 kommentarer, der er skrevet om prisforskellen på Esbjergs og hovedstadens bagværk på avisens Facebook-profil, så har han nok ret:

- De er sq ikke rigtig kloge de kjøvenhavnere.

- Her på Als kan man få én til en flad tyver og to for 35 kr, skriver Mona D, og Asbjørn G. er enig:

- 3 for 60kr i Ølgod Bageri og det er mums, skriver han.

I København solgte Andersen Bakery 4000 luksusfastelavnsboller til en stykpris på 55 kr på en weekend, men hvad tænker du?