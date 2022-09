Jyder hårdt ramt: Værste i 16 år

- Det er en meget usædvanlig situation, vi står i lige nu.

- Særligt i Syd- og Nordjylland er tørke-indekset helt i top.

- Det betyder, at etablering og spiring af efterafgrøder er svært, fordi planterne ikke har meget at leve af.

Sådan har DMI's tørkekort aldrig set ud i starten af september. Screenshot fra DMI.dk

Sådan skriver sektordirektør for planter i Landbrug & Fødevarer Hans Jeppe Andersen til nationen! om situationen på de danske marker lige nu. En situation, der på Fyn f.eks. har betydet, at en landmand måtte opgive at så 100 hektar raps. Den hårde jord smadrede simpelthen hans maskiner.

Som beton: Landmand må give op

Mangler 93 millimeter i jorden

Og DMI kan da også oplyse, at tørkeindekset ikke har været højere på denne tid af året i de 16 år, indekset har eksisteret. Tørkeindekset viser, hvor meget nedbør der mangler i jordens vansmagasiner. Det gennemsnitlige tørkeindeks 5. september ligger på 3,7, og det betyder, at der plejer at mangle 37 millimeter vand på det her tidspunkt.

Regn er helt afgørende

Men lige nu er indekset på 9,3. Der mangler altså hele 93 millimeter - helt usædvanligt højt for begyndelsen af september.

- Heldigvis ser det ud til, at der snart kommer regn.

- Og det er helt afgørende for os, når vi skal så næste års afgrøder om ganske kort tid, skriver sektordirektøren, men hvad siger du?