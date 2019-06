Jyder kan ikke parkere: P-hus må lave båsene bredere

Et P-hus i Esbjerg gør nu båsene større. Folk kan ikke finde ud af at parkere i båse, der er 2.3 meter brede.

- 2,5m i bredde er heller ikke meget..

- Vi er også nogle, som der kører i større biler end en WV UP...

Sådan skriver Torben L i den kommentar, der er skrevet på jydskevestkystens facebook-profil om P-huset i Esbjerg, der nu laver båsene bredere, så folk får lettere ved at få bilen ind og ud.

Mange pladser bliver ikke brugt

- Mange pladser står desværre ubenyttet hen i spidsbelastningsperioder, og det kan skyldes, at bilisterne ikke er helt trygge ved parkere og bakke ud af smalle båse, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune til avisen, der også kan fortælle, at de officielle anbefalinger fra Vejdirektoratet netop lyder på 2.5 meter brede båse.

