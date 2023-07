Jyder klager: Tjenere kan ikke dansk

- Godt, at der er nogen, der gider arbejde i denne branche.

- Med så meget brok fra kunderne.

Sådan skriver Jeanette H. i en af de mere end 100 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de klager, gæster på et hotel i Aabenraa og en kød-restaurant i Sønderborg har fremført over personalet. Årsag: Personalet taler ikke dansk.

International hygge

Jeanette har fået 41 likes for sin opbakning til det udenlandsk fødte personale, og Gustav J har heller ikke noget problem med at bestille sin mad på f.ex. engelsk. Tværtimod:

- Har altid syntes at Fox i Sønderborg har været hyggelig, netop pga det internationale præg.

- Man møder folk fra mange nationaliteter både personale og gæster, skriver han.

Underligt at tale engelsk i Danmark

Men klaget bliver der altså, og læser man videre i de mange kommentarer, skal man ikke lede længe efter typer, der kunne finde på at klage:

- Det er altså også lidt underligt, at man skal bruge engelsk, når vi er i Danmark.

- Oplevede det også på en campingplads, hvor et par unge ansatte kun talte engelsk, skriver Melissa B og hvis det var sket for Solange T., så havde hun nok valgt et andet sted at stille sin vogn:

Jeg forlader lokalet

- Jeg har ikke noget imod udenlandsk personale, men jeg forlader lokalet, hvis jeg i Danmark skal bestille på engelsk, skriver hun i en kommentar, der har fået seks likes, men hvad med dig?