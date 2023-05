Jyder snydt for billig strøm

- Det, der kan irritere mig, er at vi har de fleste vindmøller her i Jylland.

- Og så burde vi også få den billigste strøm på de blæsende dage.

- Men nej, den er sandelig billigst øst for Storebælt.

- Det giver ikke meget mening.

Burde reguleres

Sådan skriver Dennis C. i en af de 573 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om et nyt vindmølletestcenter i Jylland. Tre områder i Vadehavet og tre i Nordjylland - bl.a. ved Store Vildmose - er i spil, men Dennis er ikke den eneste, der lufter sin undren over de jyske elpriser.

Vild prisforskel: Jyder ramt

Her er der vindmøller. Kilde: Energidata

Billigere strøm vestpå

- Det er lidt paradoksalt, at vest for Storebælt, hvor vi har glæden af vindmøllerne, ja der har vi også glæden af at betale mere i strøm end østpå.

- Der burde følge en regulering med på dette område.

- Billigere strøm vestpå, skriver Peter M i en anden kommentar, og nationen! har spurgt Green Power Denmarks chefkonsulent Kristian Rune Poulsen til at forklare, hvorfor nogle jyder oplever, at de bliver snydt for billig strøm. Og det kan han sagtens:

Jysk strøm kan sælges dyrt

- Efter 15 år hvor Vestdanmark har haft lavere priser end Østdanmark blev denne tendens brudt i 2020.

- Siden har der være en tendens til at prisen har være lidt lavere i øst end i vest, i gennemsnit.

- Der kan være store udsving fra dag til dag. Midt på dagen i søndags havde vest en elpris på minus 30øre/kWh, mens vi i øst måtte nøje med minus 3 øre/kWh.

- Der er de seneste år kommet flere vindmøller i øst, så på den front har øst halet lidt ind på vest.

- I Vestdanmark er afsætningsmulighederne for overskydende strømproduktion rigtigt gode, både mod syd til Tyskland og Holland og mod nord til Norge, som stadig ikke helt har kommet sig fra sidste års tørke.

Men kablet fra Sjælland skal repareres

- Omvendt er kablet mellem Østdanmark og Tyskland ved at blive renoveret.

- Det gør det af og til det svært at afsætte den billige strøm som produceres i Østdanmark og Sydsverige, og det betyder, at vi nogle gange ser de her dage med stor forskel i elprisen mellem landsdelene.

- I gennemsnit over året er forskellen på øst og vest dog få øre/kWh, skriver chefkonsulenten, men hvad siger du?