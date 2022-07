nationen ... 8. jul. 2022 kl. 18:11 Gem artikel Gemt artikel

Jylland: Se jordbærplukkers 'groteske' lønseddel

145 kilo jordbær og seks kilo ærter bliver aflønnet med 1149 kr. Men SKAT skal have de 92 kr., arbejdsgiveren trækker 680 kr for logi, så i alt er der 377 kr. for en lille uges markarbejde