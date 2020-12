Jysk centerchef raser mod Mette: Gå på ferie

Folk kan gå i Bilka, Elgiganten og Bauhaus i Esbjerg, lyder det fra en skuffet centerchef, der lufter tanken, at statsministeren kunne have nøjedes med lukke Sjælland

- Rolig nu, Thomsen.

- Hun har jo en større biks og passe end din lille fedt butik.

- Og stormagasiner skal jo også lukke, så dine kunder ikke dør af corona, for så skal du alligevel lukke.

- God jul alligevel.

Har han ikke fattet alvoren

Sådan skriver Torben i en af de seks kommentarer, som den skuffede chef for Esbjerg Storcenter Verner Thomsens udfald mod statsministerens nedlukning af Danmark har fået på jv.dk. Og Torben er ikke den eneste, der synes, at butikcenterets førstemand skal trække sin ord tilbage:

- Manden har ikke fattet alvoren!

- Ufatteligt at det kan være så svært at forstå!!

- Måske man skulle overveje sine besøg i Esbjerg Storcenter, når man ved, hvor ligeglad centerchefen er med folkesundheden!

Helt uacceptabelt

- Helt uacceptabel kommentar, skriver Morten M. i en anden populær kommentar, og på avisens Facebook-profil - hvor 162 læsere har blandet sig i debatten om den chokerede centerchef - opfordrer Birgitte D. til, at han selv benytter tvangslukningen til at holde ferie:

- Gå du på juleferie. Mette passer bare hendes job, og noget af det er at passe på os.

Luk broerne - det er jo ikke her der er stor smitte

Andre er dog mere enige og synes, at nedlukningen torsdag morgen kunne være varslet i lidt bedre tid end onsdag aften kl. 18. Og Elna synes bare at Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen skulle lukkes:

- Hvorfor lukker de ikke broerne, som mange har foreslået.

- Det er jo ikke i det vestjyske, der er særlig stor smitte, men i København, skriver Elna, men hvad tænker du?