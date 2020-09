Jysk cykelsti til 20 mio: To cyklister mere

.- For os der cykler mellem Christiansfeld og Kolding er det rart, at der er cykelsti hele vejen.

- Tænk på alle de faresituationer førhen med de store lastbiler, der suger os tæt til bilen.

12 kommunale millioner, otte fra staten

Sådan skriver Finn J i den ene af de to kommentarer, der er skrevet på jv.dk om jydskevestkystens afsløring af cyklisttællingerne på strækningen fra Vonsild til Taps.

Det viser sig nemlig at de to nye stier til en samlet pris på 20 millioner kroner kun har fået to personer mere til at cykle.

Én dobbeltrette sti i den ene side?

Udvalgsformand Jakob Ville siger til avisen, at Kolding Kommune fremover skal være bedre til at analysere behovet, før der postes penge i nye, dyre cykelstier, men i den anden af de to kommentarer, har Facebook-brugeren, der kalder sig Robåds Madsen et forslag:

- HVIS nu I kun fik cykelsti i den ene side af vejen var der jo penge til en cykelsti et andet sted.

- F.eks på strækningen fra Sjølund til Kolding-Taps vejen?



- Jeg tror godt du og de 51 andre cyklister kan være på en dobbeltrettet cykelsti?

20.000 pr år for at cykle?

- 20 millioner over 20 år = 1 million om året... dvs de 52 cyklister får 19230 kr om året for at cykle, skriver Robåds Madsen, men hvad tænker du?