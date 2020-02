Jysk hundeejer lader lorten ligge: Hundeposer er absurde

Er det absurd, at fylde en pose med hundelort, sende den af sted med en dieselstinkende lastbil til et forbrændingsanlæg, hvorefter den går op i CO2-tung røg, når man lige så godt kunne have ladet lorten ligge, spørger en hundeejer, der selv svarer 'ja'.

- Vi har børnehave ude ved Mollerup Hundeskov.

- Der er ikke noget så festligt, som når ungerne har trådt sådan en lort i støvlerne og får den fordelt rundt på arealerne, hvor de kravler leger og pjatter.

- Eller hvis de træder en med hjem på vejen fra børnehaven.

En 'muggert' i bilmåtten

- Vi lærer dem jo at gå i siden af vejen, så de ikke bliver kørt ned.

- Så er det skønt med sådan en muggert i bilens tæpper eller i entreen derhjemme.

- Hestepæren kan man se, og kattens lort ligger hjemme i bakken hos ejeren.



- Kan du ikke tåle at rydde op efter hunden. Så stop med at have hund.

En hundelort forsvinder af sig selv

Sådan skriver Michael H i en kommentar på Stiften.dk til et indlæg fra en hundeejer, der har truffet en 'principbeslutning' om at droppe opsamling af hundelort:

- Det er ... helt igennem absurd at fylde en pose med lort, sende den af sted med en dieselstinkende lastbil til et forbrændingsanlæg, hvorefter den går op i CO2-tung røg, når man lige så godt kunne have ladet lorten ligge, hvor den ligger, og lade den forsvinde af sig selv i løbet af nogle dage.

- I disse regnvejrstider tager det såmænd ikke så lang tid, skriver hundejeren, der dog stadig vil samle de lorte, der bliver lagt 'midt i et gangareal eller foran andre folks postkasse', op.

- Godt brøl, skriver Kim i en anden kommentar, men hvad tænker du?

