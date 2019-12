Jysk journalist på sex-indkøb: Hvordan kommer jeg ud?

TV2 Nord har været på besøg med skjult optageudstyr på stripklubben Red Light i Jomfru Ane Gade for at tjekke, om man kan købe sex. Det ka' man, viser det sig, og det synes TV-stationens Facebook-venner er helt fint. Hvad synes du?

- Til sidst spørger hun, om jeg er dum – hvilket i grunden er forståeligt nok.

- 'My pussy is very hot, you want it or not?' spørger hun som en slags ultimatum.

- Det er faktisk først her, det går op for mig, at jeg ikke har tænkt over, hvordan jeg kommer ud af situationen igen.

Se også: Minister om sex-lokale: Er kunderne med på det?



Nok mere åbne på tomandshånd

Sådan skriver den anonyme reporter TV2 Nord fornylig sendte på stripbar i Jomfru Ane-gade for at undersøge om det er muligt at købe 'sex i gaden'.



Reporteren og de to mandlige kolleger, der havde gjort ham følgeskab på undercover-ekspeditionen, var på forhånd blevet enige om, at det vigtigste var at få stripklubbens kvinder i enerum, fordi de havde en forestilling om, at det var lettere at få dem til at åbne op, hvis vi havde dem på tomandshånd.

Og da reporteren efter kort tid betalte 2.000 kroner for 20 minutter i ’private room’ med en kvinde, tog det ikke lang tid, før han blev tilbudt sex for 4000 kr.

Fuld pakke til 2000 kr

- Jeg tyr til den umiddelbart letteste løsning og siger, at det er alt for dyrt.

- Der går ikke mere end 30 sekunder og et par 'no, no' fra mig, før kvinden ender på et sidste tilbud for ’full package’ på 2000 kroner og vil vide, om hun skal hente dankortterminalen, skriver reporteren, der nok ikke skal læse med på TV Nords Facebook-profil, hvis han er ude efter et skulderklap for sin indsats:

- Næææææhhh, der var sgu alligevel godt nok en overraskelse, står der på den af de 657 kommentarer, der har har fået flest likes og grine-smileys (121 stks). Og Kenneth - der har fået 38 stks - synes heller ikke, han blev meget klogere:

Se også: Mit underliv brændte: Du var mand nr. 8 den dag



- 'Afsløringen' som den kaldes, er et håb om sensationsjournalistik.

- Men (den red.) virker mest, som om den skulle dække et par praktikanters 'julefrokost', der var smidt på firmakortet...

Vor herre til hest

- Vor herre til hest, skriver Kenneth S, og Karsten H. fortsætter med en lille vittighed:

- Det har da altid heddet sig, at Jomfru Ane Gade er så lang, fordi der står en pige i hver ende og trækker.

- Så hvorfor så overrasket.

- Ikke nogen stor afsløring, skriver Karsten, men hvad tænker du?