Jysk kondom-prop: Kloak-chef klager over liderlige borgere

- De mange kondomer fortæller en historie om, at mange er sendt hjem fra arbejde og har haft lidt for god tid.

- Og det er jo faktisk forkert på mange måder, at kondomerne ender i toilettet og kloakkerne - folk skulle hellere lave nogle flere børn! Vi mangler jo flere indbyggere her på øen - og så var vi også lidt flere om at betale for at få ryddet klumperne i kloakkerne.

Må rykke ud flere gange hver uge

Sådan siger Lars Holm, der er driftsleder i Morsø Forsyning, til TV2 Nord, om det foto fra kloakrensernes dagligdag, han lagde på Facebook i mandags.

Sammen med en bøn til borgerne, der se seneste uger har fyldt så mange ekstra kondomer, vaskeklude, trusseindlæg og tamponer i toiletterne, at der flere gange om ugen har skulle renses ud:

Slap lidt af hos jer

- Husk det nu... KUN 3 ting i toilettet, LORT, PIS & toilet-PAPIR!, skriver forsyningschefen på Facebook, og på den lokale TV2 stations Facebook har mere end 800 skrevet kommentarer - de fleste i tøhø-afdelingen:

- I skal lige slappe lidt af hos jer, som Randi K skriver til Ditte C.

Og den har fra Anne S til Emilie D:

- Har du været for meget hjemme.

Må virkelig være en spade

Enkelte undrer siger sig dog over, at der er nogen der kan finde på at smide kondomer i kloakken:

- Utroligt at der er så mange stupide folk, for ja, du må virkelig være en spade, hvis du putter andet i toilettet end dit pis, afføring og toiletpapir.

- Men hey, når man ikke selv skal gøre rent efter sig, men en anden mand gør det, ja så er man jo lidt mere ligeglad, skriver Amin B, men hvad med dig?