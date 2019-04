Jysk kone ryddede op i bilen - også kuverten med kontanter

- Jeg har gravidhjerne og har smidt 2000 kr i skraldespanden.

- Jeg havde lånt min mors bil, og da jeg tømte den for skrald, tog jeg også pengene med ud, som var i en kuvert i en lille plastikpose.

- Det var en bryllupsgave fra mine svigerforældre.



Forvirret over sorteringen

- Men i ren forvirring over sorteringen i min moders skraldespand - hun bor i en anden kommune - tømte jeg bare alt hvad jeg havde i hænderne - uden at tænke videre over det.

Sådan indleder XXXX, en ung mor fra Jylland, et brev til nationen! om de 2000 kr hun har smidt ud - og hvordan det er føle sig dum. Kvinden har kontaktet affaldsselskabet i moderens kommune, og fået at vide at affaldet bliver kørt direkte på forbrændingen.

Damen fik ondt af mig

- Damen i røret havde også meget ondt af mig. Den vil nok gøre ondt noget tid. Sådan er det.

- Pengene skulle være blevet brugt i påsken, hvor min mand, min søn på 3 og jeg skal en uge i sommerhus.

- Vi er for nyligt flyttet i gammelt hus, og har i lang tid nu stået midt i renovering, rørskade, en hård graviditet osv.

Vi trænger til at komme væk

- Så vi trænger (som familie, og ægtepar) til at komme lidt væk og slappe af, skriver den gravide mor, synes historien minder om noget fra TV-serien Klovn, fordi folk griner, når de hører den.

- Hvor bliver man bare sur på sig selv, slutter hun, men hvad tænker du?

Har du nogensinde smidt noget ud ved en fejl?