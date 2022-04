Jysk mand hånet for barnevogn

- Jeg kan faktisk slet ikke forstå, at man har et behov for at komme med sådan en kommentar.

- Hvad skal det gøre godt for?

- Jeg er far til tre og ved, hvad det vil sige, men det kunne jo lige så godt være en nybagt meget mere usikker far, der havde fået kommentaren.

Maskuline mænd passer deres familie

Sådan siger Filip S. til Vejle Amts Folkeblad om den 60-70-årige mand, der i søndags kom kørende i en gummiged, stoppede op og fortalte Filip, der var ude med barnevognen, at 'det godt nok ikke så særligt maskulint ud'.

Filip blev befippet og svarede 'ja, nogen skulle jo gøre det', men da manden var kørt videre, tænkte han, at det var for groft.

Stor debat

Og på avisens Facebook-profil har 280 læsere deltaget i debatten om mænd, der kører barnevogn skal udskammes. De fleste synes det ikke:

- HA!

- Der er da snart ikke noget mere maskulint end en mand, der passer sin familie, skriver Malene H. i en kommentar, der har fået 12 likes, og Jan K synes klart en barnevogn trumfer en gummiged:

Barnevogn vs gummiged

- At udskamme to mænd, med at de ikke ser maskuline ud, mens de gør en ting som netop beviser maskulinitet.

- At være far og være der for sit barn er supermaskulint, mens at sidde i en gummiged og føle sig stor og stærk har intet med maskulinitet og gøre, skriver Jan, men hvad tænker du?