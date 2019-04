Jysk pige i niende klasse: Alle har piller med i skole

- Så meget som man sidder og glor ned i telefonen og ipaden Idag, er det næsten klart man for hovedpine og nakkesmerter.

Sådan skriver Jesper A i en af de 77 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nords Facebookprofil om hovedpillepineforbruget i en niende klasse på Skørping Skole.

Vi låner piller af hinanden

- Vi låner piller ud til hinanden, men vi snakker ikke om, hvor meget vi tager eller hvorfor, fortæller en pige, der svarer 'det har vi allesammen. Alle pigerne ihvertfald,' på spørgsmålet om der er nogen af pigens klassekammerater, der har piller med i dag.

- Da jeg var barn, kunne vi gå ned til skolesekretæren og få en hovedpinepille hvis vi havde smerter, men eftersom skolerne ikke længere må give eleverne en hovedpinepille, hvis de har hovedpine, tja, så ser jeg heller ikke meget anden løsning.

- Jeg har også altid nogle panodiler og ipren i min taske, for der er ikke noget værre, at skal sidde i undervisning med hovedpine og skal forsøge at koncentrere sig.

Lange skoledage

- Heller ikke alle elever bor tæt på skolen længere, så de bare kan gå hjem, hvis det er for meget. Mange er nødt til at vente på der kører en skolebus, og forældrene kan jo altså ikke komme springende hver gang børnene har ondt i hovedet.

- Så hvis det er et problem, så burde man måske rette sigtekornet mod politikernes indretning af skolens lange dage i stedet, skriver Johannes N, og Jette A peger på, at der også kan være nogle fysiske forklaringer:

- Måske det var en ide at se på indeklimaet på skolen, skriver Johannes N, og Claire K kræver øjeblikkelig handling:

- Det er da det allermest vanvittige jeg længe har læst.

- Det her bør der sættes ind imod øjeblikkeligt.

- Frisk luft, motion,nattesøvn,og vand er de bedste råd imod hovedpine, skriver Claire. Hvad tænker du?