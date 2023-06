Jytte raser: Undskyld mit sprog'

- Hej.

- Jeg hedder Jytte, bor i eget hus, som blev købt i 1996.

- Opvarmningen af huset er via et naturgasfyr, som er nemt og bekvemmeligt, hvor der er indgået en serviceaftale, hvor fyret bliver serviceret hvert 2.år.

Ja, undskyld mit sprogbrug

- For godt 9 år. Siden, skiftede vi vores gamle fyr ud, da det var udtjent, og fra tidligere ejer af huset.

- Vi besluttede, at lade os rådføre til køb af et kvalitetsfyr, som blev et MILTON Topline.

- I september 2020, meddelte Ørsted Tekniske Service, at deres private kunder ville blive afviklet, således at vi blev overdraget til OK Tekniske service.

- Og så begyndte ’helvedet’ - ja, undskyld mit sprogbrug.

Så fik jeg skældud

Sådan indleder Jytte K et brev om at eje et gasfyr, og have en service-aftale med OK. For selv om fyret havde varmet upåklageligt i ni år, meddelte OK`s tekniker på første besøg, der kostede 4000 kr - at det nok var nødvendigt ar udskifte ekspansionsbeholderen, da det ikke holder trykket. Det vil beløbe sig til kr. 1.495. Men den ny beholder viser sig at koste 5700 kr – og nu er der problemer med trykket, skriver Jytte, der for tiden hælder vand på fyret én gang ugen.

nationen! har bedt OK om at kommentere Jyttes brev. Det fortsætter nemlig således:

Kostet mig næsten 10.000

- Efter mange samtaler med OK, forsikringen og MILTONs tekniske afdeling – og en regning på 4281 kroner for trykkontrol - viser det sig, at det nok bare er to såkaldte O-ringe, der skal skiftes.

- Men OK gør intet og i slutningen af marts skriver jeg til OK, og gør dem opmærksom på hele sagen, der nu har kostet mig næsten 10.000 kr.

- Så sker der noget – en mand ringer og skælder ud, og ’hvad fanden jeg bilder mig ind.

- Og nu tilbyder de mig 2.150,-, altså det halve af udgiften på sporingen af mit varmeanlæg, og synes sagen er afsluttet, skriver Jytte, der ikke synes sagen er spor afsluttet, da hun stadig skal fylde vand på fyret og føler, at hun har betalt 10.000 kr for ingenting.

Vi har dækket halvdelen

nationen! har bedt OK svare på, om de – når de ser på den måde de har serviceret Jytte og hendes fyr på – synes de har været gode nok? Og om de godt kan forstå, at Jytte føler at hun er blevet snydt. Og det svarer OK på sådan her:

- Vi er selvfølgelig kede af at høre, at Jytte K. ikke føler, at OK har givet hende god service i forbindelse med reparation af hendes gasfyr.

- Vi har haft en løbende dialog med Jytte i flere år omhandlende de servicebesøg, der har været, hvor udfordringen på hendes anlæg har været, at det tabte vandtryk.

Og hun har opsagt aftalen

- Der har været omkostninger i forbindelse med udskiftning af ekspansionsbeholder, foretaget af vores serviceteknikere samt ifb trykprøvning af centralvarmerørene, foretaget af en ekstern VVS-installatør.

- For at imødekomme Jytte valgte vi at dække halvdelen af VVS-udgiften fra det eksterne firma.

- Jytte K. opsagde sin serviceaftale i april, og der er ikke noget udestående beløb mellem kunden og OK, skriver OK, men hvad tænker du?