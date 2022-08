Ka' ikke finde 33.000 kr.

Folk med lave indtægter og elvarme eller gasfyr kan få varmecheck. Men folk med lave indtægter og træpillefyr føler sig glemt - for der er ingen check til dem

- En palle med 896 kg træpiller, som sidste år kostede 1800 kr, koster i dag 4549 kr. Med udsigt til at stige til 7-8000 kr.

- Da jeg heldigvis har lidt piller til overs fra sidste sæson, er varmeregningen for den kommende sæson 'kun' steget med 20.000 kr.

De glemte med kolde fødder

Sådan skriver Troels C til nationen! om de voldsomme prisstigninger der har ramt danskerne - og om det han kalder 'regeringens halvhjertede hjælpeordning', varmechecken. Troels er langtfra den eneste, der synes folk med træpille-fyr også burde få økonomisk hjælp. hans mail fortsætter således:

- 20.000 er voldsomt på et pensionistbudget, skriver Troels. Karl C har sendt denne mail til nationen!:

- Træpille-og brændeovnsbrugere står med kolde fødder !!

- Vi er 'de glemte, i det regeringen tilsyneladende har overset os totalt og ikke givet en krone i tilskud, skriver Karl.

Vanvittigt - hvad skal jeg gøre?

Til Nordjyske.dk siger træpille-fyrer Niels, at hans varmeregning nok lander på 51.000 for et år - sammenlignet med sidste år, hvor han gav 18.000:

- Det er vanvittigt.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg kan ikke finde de 33.000 ekstra i mit budget for at varme mit hus op, siger Niels, men hvad siger du?