Ka' være slut

- Det farvede plast, som i dag anvendes til Faxe Kondi-flasken, kan oparbejdes og genanvendes, men processen er mere kompleks, end det er tilfældet med klar plast.

- Vi kigger kontinuerligt på vores materialevalg og vil derfor heller ikke udelukke en mulig omlægning fra grøn til klar plast for vores Faxe Kondi-flaske.

Lanceringer i klar plast

Sådan skriver Royal Unibrew, der producerer og sælger Faxe Kondi, til nationen! om den grønne plastflaskes rolle i et bæredygtighedsperspektiv. Konkurrenten Coca-Cola, der laver Sprite, meddelte nemlig for et par uger siden, at de stoppede med den grønne farve i Sprite-flaskerne. Årsag: Det er bedre for miljøet/klimaet med klar plast.

Slut efter 60 år

Farven betyder ikke noget

En afstemning, som mere end 22.000 nationen!-læsere har deltaget i, viser at ni ud af ti er ligeglade med farven på en sodavandsflaske. Og nu siger Kondi-bryggeriet altså, at de kan gøre det samme som Coca-Cola:

- Produkt-cirkularitet spiller en væsentlig rolle i vores bæredygtighedsstrategi, og derfor har vi stort fokus på materialevalg og genanvendelse.

- Vi vil derfor også fokusere på, at lanceringer kommer i klar plast, som kan genanvendes igen og igen, skriver Royal Unibrew, men hvad siger du?

