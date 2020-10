Kæmpe chance: Udskriv valg

Radikale Venstre står til 6,6 procent af stemmerne i dag - ved valget i 2019 fik de 8,6 procent. Så hvad skal regeringen gøre, når de nu truer med at trække tæppet væk under Mette Frederiksen?

- Mette, nu har du dit livs chance for at slippe af med Morten Østergaard og de Radikale en gang for alle. Og hjælpe vi andre også.

- UDSKRIV valg, så bliver de udslettet fra dansk politik.

Krigserklæring mod den grønne omstilling

Sådan skriver nationens! Niels P i en af de 408 kommentarer, der er skrevet om Morten Østergaards trussel om at trække støtten til S-regeringen, hvis ikke der kommer flere og skrappere klima-tiltag.

Morten Østergaard truer med at trække tæppet væk under Mette Frederiksen

Østergaard kalder det klimaprogram, der er lagt frem, for en 'krigserklæring mod den grønne omstilling', og erklærer sig klar til kæmpe en klimakrig, fordi regeringen vil løse klimaudfordringen med ny teknologi - som først skal udvikles. Og har alt for lave ambitioner, når det handler om at sætte tal på, hvor mange elbiler der skal køre på danske veje om ti år.

Flest el-biler i Østsjælland i dag I dag er der 21.500 eldrevne personbiler, hvilket svarer til 0,8 pct. af den samlede bestand af personbiler. 16.500 elbiler har en bruger i husholdningerne og 5.000 en bruger i erhvervene. Elbilerne er geografisk set et udpræget Østsjællandsk fænomen, dog plus Samsø og Læsø. I Vendsyssel, Nordvest- Vest- og Sønderjylland, samt Fyn, Lolland-Falster og Vestsjælland udgør elbilerne generelt færre end 0,5 pct. af bestanden af personbiler. Den aktuelle elbilbestand skal 46-dobles

1 mio. elbiler svarer til 37 pct. af den nuværende bestand af alle personbiler. I forhold de aktuelle 21.500 elbiler og 0,8 pct. giver det et indtryk af den udvikling, der skal til frem mod 2030 - der skal 46 gange flere elbiler på vejene. Det er selvsagt usikkert, hvordan elbilerne bliver fordelt på kommunerne i de kommende år, da fx pendlingsmønstre/transportbehov, afgiftsstruktur, offentlig transport og ladeinfrastruktur kan gøre det mere eller mindre attraktivt at investere i en elbil. Kilde: Danmarks Statistik Vis mere Luk

Har mistet to procent på ét år - tør de vælte regeringen?

Og Niels er ikke den eneste, der synes, at statsministeren skal tage Østergaard på ordet og lade danskerne stemme på baggrund af klima-uenighed.

- Lad os få det valg, Mette. Så er vi fri for ham, skriver nationens! J,V.P, og 'null null' kalder Østergaard for 'den dummeste mand i verden':

- Vælt regeringen hvis du tør, og vær lykkelig, hvis I får 4 mandater i et nyt folketing.

- Morten, Morten hvor dum kan man være?Jamen så lad os få det valg Mette, skriver null null.

En ny meningsmåling fra Epinion, lavet for DR og Altinget, giver i dag Radikale Venstre 6,6 procent af stemmerne, mens S står til 31,3 procent. De radikale fik 8,6 procent af stemmerne ved valget i 2019, men hvad tror du?