Kæmpe hjælp til Mette

- Først ville de have en redegørelse, de fik en redegørelse.

- Så foreslog S en advokatundersøgelse - det afslog de blå, for de ville have en kommission.

- Så fik de en kommission og samtlige dokumenter blev gennemgået og alle blev afhørt. Med i kommissionen var en dommer.

Så ville de have et valg

- Ingen myndigheder kunne se baggrund for at rejse en rigsretssag.

- Så ville de have et valg med henblik på det politiske ansvar.

- Det fik de og statsministerens stemmetal blev det højeste nogensinde, S gik frem og der er et flertal, der peger på hende.

- Så ville de have en advokatvurdering, på trods af manglende grundlag. Er der et mønster?

Ingen henledte hendes opmærksomhed

Sådan skriver Claus B. i en af de mest populære af de - hold fast - 1100+ kommentarer, der er skrevet på Altingets Facebook profil om Mette Frederiksens ansvar i minksagen. Og den kronik, skrevet af tre af landets førende juraprofessorer som Altinget bringer.

For Jørn Vestergaard, Jørgen Albæk Jensen og Jens Elo Rytter har på eget initiativ foretaget netop den juridiske analyse af hele minksagen, som en del politikere krævede under valgkampen. Og når Mette ikke var klar over, at der var et problem og ikke blev gjort opmærksom på, ja, så ville hun på jurasprog 'med betydelig sikkerhed' blive frikendt.

Mere røgslør - sæt nu den rigsret over

- I betragtning af, at Mette Frederiksen i tiden frem til pressemødet den 4. november slet ikke var bevidst om, at der var et hjemmelsproblem, og ingen i embedsværket på nogen måde benyttede den konkrete anledning til at henlede hendes opmærksomhed herpå, kan det med betydelig sikkerhed afvises, at hun på en retligt ansvarspådragende måde har tilsidesat en embedspligt ved ikke i den mellemliggende periode aktivt at have adresseret spørgsmålet, hedder det i deres kronik, som altså - igen - har sat sindene i kog.

- Hold nu op med at blive ved med at prøve at undgå den rigsretssag.

- Hvis hun er så uskyldig, så kom dog igang og lad retten afgøre det.

- I stedet for at få professorer, man ved der er ræverøde, til at lægge et røgslør ud, skriver René P. i en af de andre kommentarer, men hvad tænker du?