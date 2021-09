Kæmpe idiot: Golfspiller anklaget for 'æg-lægning'

- Som golfspiller selv kunne jeg da ikke være mere ligeglad med, om andre snyder.

- Medmindre det er en turnering, så er det her da en grotesk overreaktion.

- Lad være med at spille med vedkommende, hvis det er generende.

- Længere er den vel ikke ...

Har set snyd to gange på hul 1

Sådan skriver Carsten S. i en af de - hold fast - 243 kommentarer, der er skrevet JydskeVestkystens Facebook-profil om en golfspiller i Sønderjyllands Golfklub, der ifølge andre medlemmer snyder - bl,.a ved at 'lægge æg', altså lægge en ny bold, hvis den første er skudt så skævt, at den er umulig at finde.

Ham der klager er en 'kæmpe idiot'

Spilleren, der angiveligt snyder, blev indberettet og klubbens Ordens og Amatør Udvalg bad ham svare på anklagen - og det gjorde han i et sprog, der rystede udvalget. Bla. brugte han om udtrykket 'kæmpe idiot'.

- Det er da flueknepperi, der vil noget!

- Snydere findes alle steder!

- Løsning = Ignorer og lad være at spille med vedkommende! Problem solved, skriver Bjarne H. i en kommentar, men Udvalget endte med at give den anklagede en påtale, en irettesættelse og advarsel.

Golfnyheder - fler' af dem

Richard N. har også deltaget i debatten om æglæggeren og klagerne, og han vil gerne læse mere:

- Bliver glad, når jeg læser sådan noget her...

- For så ved jeg at de problemer folk generelt kæmper med, økonomi, skidt helbred, krige, skilsmisser og meget andet, ikke betyder så meget...

- Hold fokus på nyheder fra golfverdenen, for det hjælper alle, skriver Richard.

Der er 154.803 golfspillere i Danmark (ifølge Dansk Golfunion), men hvad tror du?