Kæmpe nederlag lurer

For ti dage siden viste en meningsmåling fra TV2/Megafon, at 55 procent af danskerne vil stemme ja til afskaffe forsvarsforbeholdet. I dag viser en Epinion-måling, at ja-siden er gået voldsomt tilbage. Forud for folkeafstemningen om retsforbeholdet gik målingerne samme vej.

- EU viser aktuelt, at det er en organisation, der ikke kan blive enig med sig selv når det virkelig gælder...

- Så nej tak til at de skal håndtere dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.



Husk flæskepriser

Sådan skriver Karin P. i en af de 543 kommentarer, der er skrevet på DRs Facebook-profil om den folkeafstemning om det danske EU-forbehold på forsvarsområdet, Mette Frederiksen har bestemt skal foregå d. 1. juni.

Og Karin er langtfra den eneste af DRs Facebook-venner, der er på på nej-siden.

- NEJ herfra.

- Alt kaoset kommer fra EU.

De fleste på Facebook vil stemme nej

- Hvordan vi er gået fra flæskepriser til at afgive vores nation er mig en gåde .. folk må sgu se og vågne op, skriver Christina C. og Brian N er enig:

- Arrogancen er stor. Det bliver et NEJ herfra.

- De fleste i jeres tråde ytrer, at de vil sige nej. Men på trods af det, siger DR det modsatte, skriver Brian med henvisning til en meningsmåling om folkeafstemningen, DR har offentliggjort i dag.

55 procent ville stemme ja for ti dage siden

D. 8 marts offentliggjorde TV2 en meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken.

Den viste at 55 procent af de adspurgte, svarede ja til spørgsmålet: 'Hvis der var folkeafstemning i morgen, ville du så stemme ja eller nej til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold'. Og at 23 procent ville svare nej, og 22 procent 'ved ikke'.

42 procent ville stemme ja i går

I går kunne Jyllands-Posten så bringe en Wilke-måling, der viste at 42 pct. af vælgerne mener, at forsvarsforbeholdet bør afskaffes, mens 30 pct. mener, at det skal bestå. 28 pct. svarer 'ved ikke i Wilke-målingn”. Et billede, som bekræftes af lignende målinger, hvor ja-siden har taget føringen.

Og i dag er der 38 procent der vil stemme ja

Og i dag kan DR altså bringe en måling, som Epinion har lavet, der viser, at 38 procent af danskerne vil stemme ja til at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, mens 23 procent vil stemme nej.

Epinion-målingen viser også, at 32 procent af de adspurgte enten er i tvivl eller ikke ved, om de vil stemme ja eller nej.

nationen! har spurgt Danske Spil om de i stil med andre folkeafstemninger og valg vil tage imod væddemål på resultatet af afstemningen 1. juni. Det vil de ikke 'for nuværende', oplyser Danske Spil.