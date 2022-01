Kæmpe nederlag til klima-Dan

Danmark har kæmpet - men tabt. EU vil nu kalde atomkraft for 'bæredygtig energi'. En beslutning der kan blive dyr for lande, der ikke vil have atomkraft

- Danmark kæmper imod greenwashing af naturgas og atomkraft og har presset på for, at disse ikke klassificeres som bæredygtige.

- Det har vi bl.a. gjort sammen med Tyskland, Luxembourg, Østrig, Spanien og Portugal for så vidt angår atomkraft, hvor der stadig er store affaldsmæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer, som ikke er løst.

- Nu vil vi se på forslaget i detaljer og gøre vores stemme hørt i forbindelse med den høringsproces, der går i gang.

Sådan skriver klimaminister Dan Jørgensen til nationen! om et energiudspil fra EU-kommissionen, der betyder at nye kraftværker, som producerer strøm af naturgas og ved at spalte uran, kan regnes som bæredygtige investeringer. En vurdering den danske klimaminister altså er lodret uenig i:

- Hverken atomkraft eller naturgas bør tildeles særlige favorable forhold i EU ved at blive kaldt grønne på linje med vedvarende energi.

- Fossil gas udleder CO2, og atomkraft producer farligt affald.

- Det udvander derfor betegnelsen grønne investeringer at kalde dem bæredygtige. Særligt når der i vedvarende energi findes reelt bæredygtige alternativer, der kan investeres i, fortsætter ministeren, der nu kan se frem til, at det bliver sværere at sælge danske vindmøller - og dansk vindmøllestrøm til f.ex. Polen og Holland, der begge har planer om at bygge atomkraftværker. Og England, der satser stort på atomkraft.

EUs beslutning vækker også bekymring hos Rådet for Grøn Omstilling og Dansk Energi - men seniorrådgiver fra Finn Lauritzen fra tænketanken Axcel Future glæder sig i Politiken over atomkraftens nye 'grønne stempel':

- De atomkraftlukninger, vi har set i Europa, har uden tvivl påvirket priserne, og det kan meget vel blive forstærket af flere lukninger i Tyskland næste år. Det tager tid at erstatte med en anden lige så sikker og CO-venlig forsyning.

- Det er dumt af den danske regering at forsøge at bremse atomkraften i Europa, siger han men hvad siger du?

