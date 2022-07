Kæmpe nederlag

- Afgørelser som denne gør det sværere at opfylde målene i Paris-aftalen.

- Især fordi vi skal fremskynde udfasningen af ​​kul og overgangen til vedvarende energi.

Kulfirmaer vandt

Sådan siger FN-talsmand Stéphane Dujarric om (endnu) en skelsættende dom fra USAs højesteret. Denne gang om klima og myndighederne i Washingtons mulighed for at bestemme, hvor meget CO2, der må udledes (kul, der må brændes af red.) i de amerikanske delstater.

Sagen blev oprindeligt anlagt mod den amerikanske regerings miljøagentur EPA af staten West Virginia på vegne af andre - hovedsageligt republikansk ledede stater - og flere store kulproducerende virksomheder.

Domstolen holdt med fossile brændstoffer

Staterne og kul-industrien mente ikke, at det var embedsmænd i Washington, der i detaljer skulle bestemme - og det giver et flertal af højesteretsdommere dem nu ret i:

- Det konservativt orienterede flertal i domstolen tog parti for staterne og fossile brændstoffer, skriver FN, og Joe Biden er heller ikke tilfreds:

- Højesterets afgørelse i sagen West Virginia vs. EPA er endnu en ødelæggende beslutning, der har til formål at skrue tiden tilbage.

Klimakrise og folkesundhed

- Men selvom denne beslutning risikerer at skade vores nations evne til at holde luften ren og bekæmpe klimaforandringerne, vil jeg fortsat bruge mine myndigheder til at beskytte folkesundheden og tackle klimakrisen.

- Vi vil og kan ikke ignorere klimakrisen - og risikoen for folkesundheden, siger Biden i en pressemeddelelse på Det Hvide Hus' hjemmeside.

Købt og betalt

Domstolens afgørelse forhindrer ikke EPA i at regulere emissioner i fremtiden, men betyder ifølge FN, at de folkevalgte medlemmer af Kongressen skal give et klart samtykke før, at agenturet kan handle. Og i den debat, der er kommet i kølvandet på afgørelsen, er der flere der frygter, hvad politikerne vil gøre:

- Hvorfor er republikanerne så opsatte på at gøre vores miljø umuligt at leve i, skriver Mike T. i en Facebook-kommentar hos CNN.

- Så det er altså bedre at få kongresmedlemmer, der er købt og betalt af olie-/gasselskaber, til at træffe politiske beslutninger vedrørende olie-/gasselskaber, skriver David R. i en anden kommentar, men hvad tænker du?

