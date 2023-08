Kæmpe Nordstream-lort: Hvad nu?

25 tyske journalister fra Spiegel og ZDF har kulegravet Nordstream-efterforskningen og konklusionen er sprængfarlig: For alle beviser peger på Ukraine

- Det her er den vigtigste undersøgelse i Tyskland siden krigen.

- På grund af dens potentielle politiske implikationer.

Medie: Alle spor fører til Ukraine

Sådan siger en højtplaceret tysk sikkerhedsembedsmand til én af de 19 (nitten) journalister det ansete medie Spiegel sammen med seks (6) journalister fra tv-stationen ZDF har sat til at kulegrave undersøgelsen af sabotage-aktionen mod Nordstream-rørene i Østersøen sidste år. Og de resultater, de tyske myndigheder er nået frem til.

Var i Ukraine før og efter

Kilden taler anonymt, da han/hun ikke må diskutere sagen med nogensomhelst udefrakommende - og heller ikke med kolleger, der ikke er en aktiv del af efterforskningen.

Der er derudover indført usædvanligt skrappe regler, der betyder, at alle samtaler i undersøgelsen skal registreres i detaljer, skiver Spiegel. Men èn ting er dog kommet ud, skriver mediet: Alle spor peger mod Ukraine.

- Efterforskerne er sikre på, at sabotørerne var i Ukraine før og efter angrebet.

- Og faktisk er det overordnede billede .... ret klart, skriver Spiegel, der derfor stiller spørgsmålet, om Tyskland kan fortsætte med at støtte Ukraine, hvis det - ved en retssag med bevisførelse - ender med at stå fast, at Ukraine stod bag sabotagen.

Det har ukrainerne da ret til

- Hvis det virkelig var ukrainerne, havde de al ret til det, skriver Andreas A. i en af de 974 kommentarer, der er skrevet på Spiegels Facebook-profil, mens Torben M. ikke synes Ukraine skal have lov at slippe:

- Hvis det viser sig, at den ukrainske regering fik det her udførst, bør den føderale regering øjeblikkeligt stoppe våbenleverancerne til Ukraine og også ophæve sanktionerne mod Rusland, skriver Torben M., men hvad mener du?