Kæmpe selvmål: Tak

T-shirt med Trumps forbryderbillede er blevet et kæmpe hit, og pengene vælter ind til Trumps valgkampagne

- Tak.

- Til CNN, FOX News, New York Times, Washington Post og alle andre for at vise præsident Trumps forbryderfoto.

- Kampagnen slår indsamlingsrekorder, og det store forspring i meningsmålingerne vokser fortsat.

49 millioner på tre dage

Sådan skriver Steven Cheung, Donald Trumps talsmand, om de 7,1 millioner dollar - cirka 49 millioner kroner - der er doneret til Trumps valgkampagne siden fredag, hvor Trump fik taget et nu verdensberømt foto i et fængsel i delstaten Georgia.

Pengemaskine

Og på Facebook-profilen Team Trump er der lige nu fuld fart på salget af t-shirts med billedet.

- Det er er topmålet af kreativitet.

- Det venstreorienterede cirkus i fængslet i Atlanta forleden betyder bare, at Trumps show i 2024 bliver endnu bedre, skriver Ramon C i en kommentar.

- Et selvmål, skriver Judy H.

- Han er en pengemaskine. Trump skal være præsident, skriver Karen M, og Karen C. giver navnesøsteren ret:

- Sådan en skal jeg have, skriver hun, men hvad mener du?