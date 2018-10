Kæmpe undersøgelse overrasker: Dovenskab farligere end rygning

Amerikanske forskere har analyseret 122.007 personer på et løbebånd, og deres konklusion er klar: Et stillesiddende liv er farligere end at aktivt liv med rygning

- At have problemer med at løbe på et løbebånd eller deltage i en trænings-øvelse har en værre prognose, hvad angår død, end at have forhøjet blodtryk, være diabetiker eller endda være aktiv ryger.

Sådan siger Dr. Wael Jaber, kardiolog ved den amerikanske Cleveland Clinic og seniorforfatter til en kæmpeundersøgelse af 122.007 personer, der alle har gennemført et træningsforløb på klinikken mellem 1. januar 1991 og 31. december 2014 til cnn.com.

Recepten hedder motion

Wael og hans forskerteam ville undersøge, hvor meget det betyder at være i god form. Og resultatet - der er baseret på klinikkens egne målinger og ikke på deltagernes egne oplysninger om fysisk aktivitet - var meget overraskende:

- Vi har aldrig set noget så tydeligt og så objektivt som dette, siger lægen til CNN, og opfordrer nu alle andre forskere og sundhedspersoner til at formidle resultatet videre til almindelige mennesker:

- At være inaktiv bør betragtes som en ligeså stærk risikofaktor som forhøjet blodtryk, diabetes og rygning - hvis ikke stærkere end dem alle.

- Det skal behandles næsten som en sygdom, der har en recept, der kaldes motion, siger han, men hvad siger du?

