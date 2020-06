Kæmpebommert

Hvorfor skal borgerne i den ene kommune have en slags spande - men borgere i andre kommuner, har nogle andre? Olsen fra Skive mener at det er cirkus, og at nogen skal skamme sig.

- Jeg bor i Skive Kommnune og har 2 store affaldscontainere a 2 rum til 4 x gange sortering.

- Forleden spurgte jeg skraldemanden, om hvordan det går, og han oplyser at Skive Kommune har deres egen model/udformning af de 2 container - og at indholdet bliver trykket ned mod bunden og har meget svært ved at komme ud, da containerne snævre ind mod bunden!!

- De har desværre ikke lige kanter som f.eks dem man bruger i Viborg Kommune!!!

Vi skal sortere 10 affaldstyper

Sådan indleder en mand, der kalder sig Olsen (nationen! kender hans navn og adressen) et brev om den måde, der bliver samlet skrald ind på i Danmark. Olsen forstår nemlig ikke, at et lille land tilsyneladende har mange forskellige affaldsspande. Og han vil gerne høre, om han er den eneste.

Sådan forestiller regeringen sig, at vi skal sortere affald i fremtiden. Screenshot fra MFVM.dk

Regeringen kom i maj måned med et affaldsudspil, der går på, at alle borgerne: skal sortere de samme 10 typer affald, og vurderingen er, at et almindeligt parcelhus derfor vil skulle have 2-4 spande med flere rum. men regeringen skriver ikke noget om, hvordan spandene skal se ud. og det synes Olsen er håbløst. Brevet - som han håber du vil dele via f.ex. Facebook - fortsætter derfor således:

Savner en melding fra øverste sted

- Jeg er bange for, at de enkelte kommuner i Danmark har deres egen udformede container? Og at der altså har siddet en arkitekt/designer i hver kommune og udtænkt forskellige container??

- I stedet for at fra starten fra øverste sted i Danmark at have meldt ud:

- Alle kommune i landet burde have ens containeren - så tror jeg man kunne spare spare store penge i udformning af div. støbeforme etc. OG endda få nogle containerne, der alle duede og som skraldemændene kunne sige ok til og dermed fungere optimalt.

- Jeg tør ikke tænke på om også de enkelte nye skraldebiler i de forskellige kommuner også er produceret anderledes!!!

- Og nu hvor vi hører, at der på et tidspunkt skal sorteres i total 10 forskellige rum, så frygter jeg virkelig, at hele dette cirkus og unødvendige omkostninger m.m. skal til at gentage sig og hvem skal betale?

Borgerne betaler

- Ja, korrekt de enkelte borgere og du og jeg etc.

- Med dette indspark - som jeg er overbevist om vil vække genklang og forståelse mange steder - håber jeg på et wake up hos de ansvarlige og godt med røde ører.

- Og jeg forventer nogle rigtig 'gode' forklaringer m.m., hvor de helt sikkert vil forsøge at vaske hænder i fuld fart og ikke vedkende deres ansvar og store bommerter.

- Men det skal de vitterligt ikke slippe afsted med, vel, skriver Olsen, der ikke tør stå frem med sit fulde og rigtige navn af frygt for at kommunen bliver vred på ham, men hvad tænker du?