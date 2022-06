Kæmpebrøler på plejehjem

Et spritnyt og 325 milioner kroner dyrt demensplejehjem i Aarhus har et gigantisk problem. Hele 25 stuer står nemlig tomme - den løn, plejehjemspersonalet får er simpelthen for lav til at folk gider søge de 23 ledige stillinger

- Der ville være penge nok, hvis man ikke havde satset på den åndsvage have og havde lavet afsnittene fysisk mindre.

- Gangene er alt for uoverskuelige både for borgere og personale.

- De borgere der bor der, har brug for tryghed og kærlig pleje. Det får man ikke, når området er så stort.

Kamp om de bløde stole

- Borgerne sidder i hver sin ende alene på gangene. Og personalet render rundt for at være der for den enkelte, i stedet for at de kunne være mere samlet.

- Og så lige inventaret. Disse mennesker har sku' ikke brug for pindstole - de har brug for dejlige bløde stole de kan hvile i og dem er der kamp om.

23 ledige stillinger - 25 lukkede stuer

Sådan skriver Birgitte D. i en kommentar på DR P4 Østjyllands Facebook-profil om Skovvang - et kommunalt prestigebyggeri i Aarhus - der har kostet 325 millioner kroner.

For kommunen har åbenbart brugt for mange penge på mursten, fremfor personale.

Rådmand vil give mere i løn

25 af de 125 stuer står nemlig nu tomme - og centerchefen siger, at de ikke bliver åbnet, før 23 ledige stillinger er besat. Og den ansvarlige rådmand erkender den groteske situation, og siger, at han vil lokke folk til med ekstra løn:

- Jeg vil meget gerne helt konkret kigge på, om vi kan finde en form for tillæg til de dygtige medarbejdere, der er herude.

- Det er et specialiseret plejehjem med demente borgere, og det kalder på noget ekstra, siger Aarhus-rådmanden Christian Budde til P4 Østjylland, dog uden at sætte kroner og øre på, hvor meget ekstra han kan komme i lønningsposen for at lokke folk til.

17.210 ledige job: Ingen blev besat

8510 ledige sosu-jobs: Ingen gad

Det har vi bedt om i årevis

- Man ligger som man har redt kære politikere.

- At i vil være jer selv bekendt, skriver Ditte C. i en anden kommentar, mens Sine R. synes problemet burde være forudset:

- Der er råbt op om den problematik for mange år siden.

- Det har ikke krævet en akademisk uddannelse at forudsige.

Fortjener bedre lønninger

- Sosu-assistenter/hjælpere fortjener så meget bedre lønninger.

- Ligeledes de sygeplejersker, der agerer minilæger i kommunerne, skriver hun, men hvad tænker du?