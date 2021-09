Kæmpebrøler: Trækker anmeldelse tilbage

- Nutidens anmeldere er tydeligt nok ikke vant til at omgås trykte bøger ...

Sådan skriver Hans F. i en kommentar på Politikens Facebook-profil om den - ret så negative - anmeldelse, Jyllands-Posten i morges udkom med af Christian Jungersens nye roman 'Du kan alt'.

Læste ét bind og gav én stjerne

Jyllands-Postens anmelder var ligesom Politikens anmelder ikke begejstret og gav bogen én stjerne. Politiken gav to hjerter, mens Børsen og Berlingske sendte fem hjerter afsted til forfatteren, der har haft en længere skriveppause.

Forfatteren udgav i 2007 den senere filmatiserede bog 'Undtagelsen' og vandt bl.a. De gyldne laurbær og P2 Romanprisen. Bogen kom derudover på førstepladsen i en afstemning blandt Berlingske Tidendes læsere om den bedste danske roman i perioden 2000-2009, og Berlingske er stadig glad for forfatteren:

Fem stjerner i Berlingske - Jyllands-Posten begår kæmpefejl

- Jungersen skriver til gengæld bedre end nogensinde, og selvom man kan anholde, at thrilleren i andet bind mangler det nødvendige bid og sug, er der både dybde, skønhed og humor i hans refleksioner over det at være mand og menneske, skriver Berlingskes anmelder. Og netop andet bind har givet Jyllands-Posten et problem. Deres anmelder havde nemlig kun læst første bind:

- Romanen består af to bind på i alt 752 sider, og da anmeldelsen ved en fejl kun baserede sig på bind 1, yder den ikke værket fuld retfærdighed, beklager Jyllands-Posten derfor nu på hjemmesiden, hvor de trækker anmeldelsen tilbage - og lover at komme retur, når anmelderen har læst bind 2.