Kæmpefald: Bliver bilkøbere snydt?

- Plug-in hybridbiler er solgt som den perfekte kombination af batteri til alle dine lokale ture og en forbrændingsmotor til længere distancer.

- Men tests fra den virkelige verden viser, at det er en myte.

- I bykørsels-tests har kun én af plug-in hybridbilerne den elektriske rækkevide som markedsført, og alle tre biler udleder mere end anført.

Danskere flygter fra hybridbiler

Sådan siger Anna Krajinska, talsmand for organisationen Transport & Environment, der kæmper for CO2-neutral transport i hele EU, til den britiske avis Guardian.

Mistanke: El-bilejere er idioter

Annonce:

Anna har nemlig kigget i den rapport forskere fra Universitetet i Graz i Østrig har udfærdiget om tre såkaldte hybridbiler. Og det viser sig, at BMW 3 udleder 112 g COpr. kilometer eller næsten tre gange så meget som de selv oplyser (36 gram). Peugeots 308 udleder ifølge østrigerne 20 pct. mere CO2 end fabrikkens egne tal pr. kørt kilometer, og Renaults Megane udledte 70 pct. mere.

BMW er ikke overrasket

BMW siger til Guardian, at de ikke er overraskede over, at der er forskel på deres tal og test-tal opnået ved at bruge bilen på rigtige veje. Peugeot og Renualt har ikke kommentereret resultatet, men noget tyder på at ihvertfald danske bilejere har lugtet lunten og er på vej væk fra hybriderne.

I dag er stort set lige mange hybrid- og elbiler, men de seneste salgstal fra Danmarks Statistik viser, at faldet er gået 38 procent tilbage fra januar 22 til januar 23 for hybriderne, mens det er steget 31 procent for de rene elmodeller.

Klima-Ivan raser mod el-biler