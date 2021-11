Kæmpefavorit hos Danske Spil

Enhedslisten står i målingerne til at blive klart største parti i hovedstaden. Men sætter du 100 kr. på at Københavns næste overborgmester er fra Socialdemokratiet, får du kun 108 kr retur.

- Man kunne nævne de billige boliger i byen, som SocDem vel aldrig kommer til at levere, samt Lynetteholmen, der garanteret ender med at blive en kombineret klima- og velhaverskandale a la Nordhavnen.

- I tillæg er SocDem-landspolitik under corona tvivlsom, selvom målet med at kontrollere epidemien vel er opnået.

Alt for klimaet

- Endelig er verdens sande tilstand set fra en Østerbrofamilie med teenagebørn så håbløs, hvad angår klimaet, at selv den sædvanlige stemme på SF er for tæt på SocDem.

- Derfor går stemmerne nu til Line Barfod/Enhedslisten.

- Alt for klimaet. Sidste chance.

Engells spil-tips: Vind penge på kommunalvalget

Enhedslisten er S i gamle dage

Sådan skriver Pernille A. i en meget populær kommentar (77 likes) på Politiken.dk om kommunalvalget i hovedstaden. Og de mange likes til Pernille fra Østerbro står ikke alene. En Gallup-måling, foretaget for Berlingske viste forleden, at Socialdemokratiet, der har sat den tidligere regionsrådsformand Sofie Hæstorp i spidsen, står til at miste mere end hver tredje stemme i morgen.

Inkompetent

Fra 27,6 til 16,9 procent

Ved sidste valg fik S således 27,6 procent af stemmerne, der blev vekslet til 15 medlemmer af Borgerrepræsentation. Og nu ser det ud at S får 16,9 procent af stemmerne - og mister 5 pladser. Enhedslisten står i Gallup-målingen til at få 22,7 procent af stemmerne:

- Enhedslisten er vel politisk efterhånden der, hvor Socialdemokratiet oprindeligt var.

- Nu hvor S er blevet et sørgeligt sammenrend af usle kynikere, der sælger ud af alt, hvis de tror, de kan få eller fastholde vælgere ved det, skriver Thomas M samme sted.

Lille gevinst med penge på S

Hos Danske Spil kan man sætte penge på, hvilket parti der ender med overborgmesterposten I København - og med borgmesterkæderne i en lang række andre kommuner. Og her er trods de seneste målinger ikke mange penge at vinde, hvis man sætter dem på en overborgmester fra Socialdemokraterne.

Sætter du 100 kr. på at Københavns næste overborgmester er fra Socialdemokratiet får du 108 kr retur. Sætter du andre 100 kr på at overborgmesterposten ender hos Enhedslisten, får du 650 kr retur.