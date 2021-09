Kæmpefejl: Trine har tabt 35 kilo

Efter mange års indlæggelser i psykiatrien, blev jeg så træt både fysisk og psykisk, og jeg orkede ikke at snakke med personalet mere. Og så finder de ud af, at lider af lavt stofskifte, skriver Trine i et brev til nationen! om at have fået ødelagt 9,5 år at sit liv

- Hej.

- Jeg er 44 år, og har været fejlbehandlet i psykiatrien i 9.5 år.

- Det viste sig, at jeg lider af en fysisk sygdom, lavt stofskifte, som kan give psykiske problemer, hvis man ikke får den rette behandling.

Indlagt mange gange

- Jeg var meget syg psykisk. Og har været indlagt mange gange.

- Jeg fik så meget sløvende medicin og fik det bare endnu dårligere, og det gav mig en forfærdelige adfærd.

- Jeg blev selvskadende og det der var værre, og så fik jeg endnu mere medicin, men jeg blev ofte udskrevet, fordi personalet blev bange for, hvad jeg ville gøre.

Og så finder de ud af at jeg har lavt stofskifte

Sådan indleder Trine H, et brev til nationen! om at have været psykisk syg i mange år – og så finde ud af, man faktisk lider af en fysisk sygdom, der kan give psykiske symptomer.

Trine vil gerne have at andre læser og måske også lærer af hendes historie, og nationen! har bedt Stofskifteforeningen og græsrodsbevægelsen SOS Ingemandsland om at kommentere den. Deres kommentarer kan du læse nedenfor. Trines brev fortsætter nemlig således:

- Efter mange års indlæggelser i psykiatrien, blev jeg så træt både fysisk og psykisk, og jeg orkede ikke at snakke med personalet mere.

Ikke mere borderline

- Og så – efter 9.5 år - finder de ud af, at lider af lavt stofskifte.

Klip fra Trines journal. Bemærk den sidste sætning.

-Jeg var blevet diagnosticeret borderline, men det viste sig, at det ikke passede, og i dag har jeg det rigtig godt.

- Arbejder i Rema 1000, og det er nu 2,5 år siden jeg sidst har været indlagt.

- Jeg tager gerne ud og holder foredrag, da jeg gerne vil hjælpe andre, og håber at min historie kan hjælpe andre, skriver Trine, der har sendt en liste over den medicin hun har fået udleveret igennem de år, hun var i psykiatrien. I dag får hun kun ét præparat, stofskiftemedicinen eltroxin.

Trines medicin-historie: Psykisk medicin fra 2010-2019 Lamotrigin/Lamictal Seroquel Quetiapin Cymbalta Rivotril Abilify Duloxetin Delepsine Cipralex Truxal Risperidon Nozinan Stesolid Lithiumkarbonat Alopam Solian Zyprexa Litarex Phenergan Venlafaxine Sertralin Vis mere Vis mindre

Utroligt trist

nationen! har bedt Stofskifteforeningen, der har 2700 medlemmer og ifølge Sundhedsstyrelsen formidler evidensbaseret viden i samarbejde med danske og udenlandske endokrinologer og arbejder for og støtter alle stofskiftepatienter, voksne og børn, samt deres pårørende, om at kommentere Trines brev og budskab – og formand Julie Davey Lund, formand og Bente Lasserre, næstformand, har sendt denne kommentar:

- Det er utrolig trist at høre om Trines fejldiagnose gennem 9 år, især når det er så let at screene for stofskiftesygdom. Det gøres ved en blodprøve, som oven i købet hverken er dyr eller kompliceret.

- Desværre er Trines eksempel ikke enestående, omend det heldigvis er blevet sjældnere, at vi hører om dem.

Har kostet samfundet dyrt

- Det burde være standard at screene for stofskiftesygdom inden opstart af behandling med antidepressiver. Først og fremmest kan det spare patienten for mange års sygdom og dermed manglende livskvalitet, men det kan bestemt også spare samfundet for mange udgifter.

- Trine har haft mange indlæggelser og konsultationer og en alenlang medicinliste! Og det var så 'bare' et medikament til ca. 20 kr. om måneden, at hun havde brug for. Det bør de praktiserende læger blive bedre til at diagnosticere, skriver Stofskifteforeningen.

Trines fortælling er grotesk

nationen! har også bedt SOS Ingenmandsland – der ifølge Sundhedsstyrelsen er en græsrodsbevægelse af mennesker med stofskiftesygdomme, der har fokus på at påvirke og oplyse politikere og presse samt befolkningen generelt med henblik på at forbedre udredning og behandling af mennesker med stofskiftesygdomme – om at kommentere Trines brev. De skriver:

- Psykiatrisering af stofskiftepatienter inden udredning og i nogle tilfælde under behandling, er desværre noget vi ofte har hørt om fra patienter i forskellige gradbøjninger.

- Vi hører i lidt højere grad end før om psykiatere og psykiatriske afdelinger er begyndt, at udelukke fysisk sygdom, ofte undersøger de for lavt stofskifte, inden de medicinerer og diagnosticerer patienter inden for psykiatrien.

- Men det er endnu ikke en tendens, som har nedfældet sig i praksis.

Hendes budskab skal høres

-Trines fortælling er grotesk og har haft enorme omkostninger for Trine og hendes familie – og hendes oplevelser i psykiatrien og medicineringen med psykopharmaka, har højst sandsynligt været unødvendige.

- Hendes budskab skal høres! Og det er derfor ubeskriveligt vigtigt, at praktiserende læger, psykologer, psykiatere og psykiatriske afdelinger sørger for at undersøge om lavt stofskifte er årsag til patientens symptomer om det være sig fysiske eller psykiske, lyder det fra SOS Teamet bag Ingenmandsland, men hvad siger du?