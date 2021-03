Kæmpefest i morgen: Forstår ikke det er lovligt

Over 2000 har tilmeldt sig en stor genåbningsfest med dj's og live-musik i København torsdag kl. 12. Se, hvad politiet siger om det

- Jeg forstår ikke, det er lovligt.

- For mig er det en fest forklædt som en demonstration.

- For én ting er, at der må være nogle forsamlinger og holdes taler - det er okay i grundloven.

- Men hvad med al deres musik på en scenen?

Tror nogen kommer pga. musikken

Sådan lyder de første linjer i et brev, nationen! har modtaget fra et bekymret familiemedlem til en af de cirka 2000 personer, der har tilmeldt sig den store 'Genåbningsfest', der begynder kl. 12 torsdag og varer 11 timer.

Nationen! har kontaktet arrangørerne og spurgt ind tilladelsen. De er ikke vendt retur.

Mens vi andre går med mundbind

Brevskriveren ønsker at være anonym af hensyn til forholdet til festdeltageren (nationen! kender selvfølgelig personens navn), men vedkommende har bedt nationen! undersøge, om det er lovligt at holde fest med musik og taler i denne corona-tid. Nedenfor kan du derfor læse, hvad politiet i København siger om det - brevet fortsætter nemlig således:

- Jeg er bange for, der kommer nogle mennesker pga. musikken.

- I et år har vi (de fleste) fuldt de gode råd om at begrænse sammenkomster og netværk, vi har ladet os covid teste og sprittet af m.m.

- Men mange i den her ’friheds-forsamling' lader sig ikke teste og går ej heller med mundbind.

En del er unge - synes det er en hån

- En del af dem er unge, og de kan jo være superspredere.

- Det er en hån imod os, der venter på, vores samfund kan rigtig åbne helt op, mod vores sygehuspersonalet og mod de sårbare, lyder brevet, men hvis brevskriveren havde håbet, at nationens! mellemkomst kunne have stoppet festen, så bliver vedkommende skuffet.

Ledende politiinspektør og leder af beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl siger nemlig således om arrangementet, der i skrivende stund har over 2000 tilmeldte:

Politiet; Der er meget vide rammer

- Københavns Politi har modtaget en anmeldelse om en demonstration i anledning af etårsdagen for den første nedlukning i forbindelse med covid-19.

- Forsamlinger med politisk eller andet meningsfordrende øjemed er undtaget i bekendtgørelsen omkring forsamlingsforbuddet.

- Der bliver altid lavet en individuel vurdering af anmeldte demonstrationer, men der er som udgangspunkt meget vide rammer for, hvordan man ønsker at benytte sin grundlovssikrede ret til at udtrykke sine holdninger ved demonstrationer.

Udtrykker holdninger med fortolkende dans

- Derfor tager Københavns Politi ikke stilling til, hvorvidt dette f.eks. bliver udtrykt gennem fortolkende dans, gennem optog eller gennem taler fra en scene, siger beredskabslederen, men hvad siger du?