Kæmpegave til Putin: Værdi 4 mia. kr.

Rygterne om, at USA og EU vil straffe Rusland ved at lukke for gas- og olie-import, har fået priserne til at stige voldsomt. Og det tjener Rusland rigtig mange penge på

- Det, vi ser lige nu i energimarkedet, er en kæmpegave til Putin.

- USA og EU bliver nødt til at bestemme sig. Skal vi have et stop for gas og olie fra Rusland, eller skal vi ikke?

- Så længe der bare bliver snakket om det, kan Putin sidde og indkassere enorme beløb.

En 'gave' til 4 milliarder kr. i dag

Sådan lyder det i dag fra energianalytikeren Simone Tagliapietra fra Tænketanken Bruegel i Bruxelles om de skrappe meldinger, der kommer fra bl.a. den danske regering om, at vi helt skal stoppe for russisk gas. Og den måde, energimarkedet har reageret på:

100 mio. dollars på olie - og 500 mio. dollars på gas

I Danmark har Sydbanks seniorøkonom Kim Blindbæk regnet på, hvor stor 'gaven' til Putin er. Altså hvad de gigantiske prisstigninger på olie og gas, vi ser lige nu, betyder for Rusland i kroner og øre.

- På olien tjener Rusland cirka 100 millioner dollars mere om dagen.

- Den seneste stigning i naturgasprisen giver Rusland en merindtægt på omkring 500 millioner dollars om dagen i forhold til for en måned siden, skriver seniorøkonomen til nationen! og tilføjer, at Ruslands fortjeneste kunne være endnu større.

500.000 danskere ramt

- Vi ser dog, at markedet selvsanktionerer Rusland, som har sværere ved at komme af med olien. Derfor er den russiske olie i øjeblikket 20 dollars pr. tønde billigere sammenlignet med Nordsøolie.

- Det koster Rusland et par hundrede millioner dollars om dagen, lyder det fra Kim Blindbæk, der vurderer, at de høje gaspriser vil betyde en merregning på 2000 kr. om måneden pr. husstand ift. 2021 (der i forvejen var dyrt ift. 2020) for de 400.000 danske husstande, der er opvarmet af naturgas, og de omkring 100.000, der har fjernvarme baseret på naturgas.