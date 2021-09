Kæmpekø: Nu stiger prisen også

- Jeg synes, der er et godt argument her.

- Især lige nu, hvor køen til køreprøver aldrig har været så lang.

Tror servicen bliver bedre

- (og)Hvis det giver os flere prøver, er det helt fantastisk.

- Og jeg tror, at det vil øge servicen, for hos Færdselsstyrelsen kommer køreprøver til at være en kerneopgave, og der kommer et helt andet fokus på det end hos politiet.

Sådan siger Bent Grue, formand i Dansk Kørelærer Union, til Stiften.dk, om den ret så voldsomme prisstigning, folk, der vil have kørekort kan se frem til, når Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøve-afviklingen om 10 dage.

Køreprøve 361 kilometer væk

Lige nu er der mange, der venter på aflægge køreprøver, og elever må nogle gange rejse til andre byer eller landsdele, for få en prøve. Politiken kunne således fredag fortælle om en ung mand, der blev tilbudt en køreprøve i Skive, 361 kilometer fra sit hjem. Han bor i Lyngby, og havde allerede været til en køreprøve i Nakskov. Men faktisk er der allerede folk fra Færdselsstyrelsen i gang derude.

Kæmper for at afvikle køreprøver

For 14 prøvesagkyndige, der ikke er politiansatte, har siden 9. september hjulpet politiet med at afvikle køreprøver. Færdselsstyrelsen og politiet gør derved i fællesskab mest muligt for at nedbringe ventetiderne på køreprøver, til størst mulig gavn for køreskoleeleverne, skriver Færdselsstyrelsen:



- Vi er rigtig glade for, at Færdselsstyrelsen og politiet i samarbejde har kunnet håndtere, at Færdselsstyrelsens nyuddannede køreprøvesagkyndige hjælper ude i landet, hvor vi ved, at de prøvesagkyndige, kørelærere og deres elever dagligt arbejder for at få afviklet flest mulige køreprøver, fortæller vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Brian Paust Nielsen i en pressemeddelelse, men hvad siger du?