Kæmpekø: Ulve skal parre sig

Mennesker må nu ikke længere færdes i store dele af Klelund Plantage. EUs naturbeskyttelsesdirektiv påbyder nemlig Danmark at sikre, at ulve ikke forsætligt forstyrres - i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler. Og alt for mange har kigget på de seneste uger.

- Klelund Plantage har kontaktet Vejen Kommune, da ulvene er velkomne i plantagen, og plantagen gerne vil bidrage til at sikre ynglesucces.

Ro til at yngle

- Vejen Kommune har i dialog med Klelund Plantage og forskere fra Naturhistorisk Museum i Århus udvalgt hvilke dele af plantagen, der skal lukkes for forstyrrelser.

- Arealerne er udvalgt efter både, at give ulvene ro til at yngle og for at give publikum en unik mulighed for – fra udsigtstårnet - at opleve ulvene færdes på de store åbne flader nord for Agerbækvej.

Fantastisk nyhed

Sådan står der i punkt 16 i den dagsorden for næste uges møde i Vejen Kommunes teknik og miljøudvalg, der lige nu skaber debat i det sønderjydske.

Hele foråret har der nemlig været en massiv publikumsinteresse på grund af ulvene, og det vurderes absolut nødvendigt at forsøge at sikre ro i udvalgte områder af plantagen. Men kigger man på den lokale avis Jydskevestkystens Facebook-profil, så er der delte meninger om afspærringen:

- Det var også på tide.

Dybt latterligt

- Fantastisk god nyhed for Ulven i Danmark, skriver Klaus P., der har fået 8 likes, mens Tina H har fået 11 likes for den her:

- Det er jo dybt latterligt, at spærre af fordi to ulve er der...

- Kan de ikke klare mosten må de jo fortrække sydpå igen, skriver Klaus, og Eskild W. - der har fået 27 likes - bruger lidt færre ord:

- Danmark er for lille til ulve.