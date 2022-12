Kæmpekrise: For første gang i årtier

- At godkende den mine ødelægger Storbritanniens omdømme som en global leder inden for klimaindsats.

- Og åbner op for velbegrundede anklager om hykleri.

- Når vi beder andre lande om at droppe kul, mens vi ikke selv gør det.

Investerer 1,5 milliard

Sådan siger Paul Elkins, professor i ressourcer og miljøpolitik ved UCL Institute for Sustainable Resources til nyhedsbureauet Reuters om den opsigtsvækkende meddelelse den britiske regering kom med onsdag.

For den buldrende energikrise betyder nemlig at klimaets fjende nummer et, kullet, får et comeback. Og et massivt et af af slagsen. Minen, som får en størrelse på 23 hektar, kommer nemlig til at koste 1,5 milliard kroner at etablere. Og i de 50 år, den forventes at være i drift, skal der arbejde 500 mand i alt. De 400 af dem skal være rigtige minearbejdere, der skal være under jorden.

I går morges - mellem klokken 06-08 var kul den største enkeltstående energikilde til strømproduktion i Danmark. Screenshot fra Energinet

Den britiske minetilladelse er den første i mere end 20 år skriver Reuters, men i Danmark er vi også ret afhængige af kul for tiden. Mere end 20 procent af den elektricitet vi bruger kommer således fra kul. Andre 20 procent fra afbrænding af biomasse.

Ligner en 'dødssejler uden lige'