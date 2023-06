Kæmpekrise: Nu skrider Imerco også

- Vi har selv valgt at opsige lejemålet grundet manglende butikker og kundestrøm.

Sådan siger Maria Harmuth Van Driessche, Head of Content & Social Media hos Imerco, til Århus Stifstidende om butikken i storcentret City Vest, der nu lukker.

Håber på et sted folk kan mødes

For tre uger kunne Salling Group meddele, at de - efter 42 år - så sig nødsaget til at lukke Føtex:

- Vi havde naturligvis helst været det foruden, men er nu nået til et punkt, hvor vi er nødt til at lukke Føtex i City Vest, lød det fra Sallings salgsdirektør, Tore Nederland, i en pressemeddelelsen.

I efteråret stod 40 ud af 65 lejemål i tomme, og på mediets Facebook-side er der flere, der skriver om centrets fremtid:

Storcenter i krise: Føtex lukker

Bare ikke lejligheder

- Håber, at der skal blive ved med at være et center, en park eller noget andet, hvor folk kan mødes, så det ikke bliver til lejligheder, skriver Louise D. således.

Centret blev opført i 1972 og hed dengang Gellerup Center. I december sidste år blev det solgt for 100 millioner kroner, og den nye ejer, A. Engaard A/S, har sagt, at man arbejder med en 'helhedsplan' for centrets fremtid, men hvad tænker du?

