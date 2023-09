Kæmpekrise: Putins 'sang' storhitter

- Landet glider længere og længere ind i en krise.

- En recession truer.

Frygter for dagligdagen

- Økonomien er svækket, energikrævende produktionsanlæg flyttes til udlandet på grund af de høje elpriser - og inflationen får borgerne til at frygte, hvordan de skal klare deres daglige udgifter.

- Alle, der leder efter en lejlighed til overkommelig pris, står over for næsten uoverstigelige problemer, og borgmestrene i byer og lokalsamfund ved ikke længere, hvor de skal indkvartere asylansøgere.

Socialdemokratiet taber – højrefløj stormer frem

Sådan ridser mediet Deutsche Welle/DW.com situationen i Tyskland op i dag - samtidig med at de bringer en dugfrisk meningsmåling, der er hårrejsende læsning for kansler Olaf Scholz og hans regering.

Annonce:

For hvor Scholz' socialdemokrater taber terræn, så vinder det højrenationale, indvandringskritiske og ret så Rusland-positive parti Alternativ für Deutschland (AfD) frem. Partiet - som selv efter Ruslands invasion har talt for at hente mere gas - står nu til at få 22 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet går tilbage til 16 procent, og kan - sammen med regeringspartier De Grønne (14 procent) og det Liberale FDP (6 procent) – kun mønstre 36 procent af stemmerne.

Angreb på demokratiet

- Tyskland har et af verdens mest stabile demokratier. Men dette demokrati bliver i stigende grad sat under pres.

- Vi oplever virkelig angreb på demokratiet fra forskellige sider, både interne og eksterne kræfter, sagde Tysklands efterretningschef Thomas Haldenwang i maj, om at flere og flere tyskere ser ud til at støtte Rusland og fortællingen om, at det er Vesten, der har presset Putin til at gå i krig i Ukraine.

Nazi-alarm: Gjorde det bevidst

De synger med på Putins sang

Efterretningschefen advarede dengang om, at det især er folk på højrefløjen, de 22 procent, der støtter partiet Alternativ für Deutshcland, der deler den opfattelse.

Annonce:

- Det bidrager til udbredelsen af højreekstremismen i Tyskland, når dele af dette parti målrettet videregiver den russiske fortælling.

- Og når folk så at sige 'synger med på Putins sang', sagde efterretningstjenestens chef.

Nej til krydsermissiler til Ukraine

Den nye måling viser, at interessen for krigen i Ukraine er styrtdykket. I april sagde 25 procent af vælgerne, at regeringen skulle prioritere krigen - i dag er det kun 9 procent, der mener, at krigen er et vigtigt regeringsproblem. For en uge siden viste en meningsmåling, at et flertal - 52 procent - af de stemmeberettigede mener, at Tyskland ikke bør levere krydsermissiler, som kan bruges mod mål på længere afstand, til Ukraine. Kun 36 procent er for, men hvad mener du?