Kæmpeproblem: Øivind kimet ned

Han er timelønnet og hans arbejdsgiver mener ikke, at coronahjælpepakkerne kan bruges. Derfor er Øivind sendt hjem på dagpenge og skal søge arbejde - problemet er bare, at han jo har et arbejde

- Hej.

- Jeg hedder Øyvind. Jeg er 49 år gammel og gift.

- Jeg er souschef i et køkken og har været ansat i flere år i samme firma.

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde, men på grund af coronasituationen, er vi alle hjemsendt.

Man skal stå til rådighed - men jeg har jo et arbejde

- Det skete i midten af december.

- Og firmaet kan ikke få de ordninger, der er, til at hænge sammen. Det kan godt være, at myndighederne siger, at de dækker udgifterne, men det er åbenbart for indviklet, så jeg er på dagpenge.

- Problemet er bare, at når jeg modtager dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet - også selvom jeg stadig har en kontrakt og ikke ønsker at søge andet arbejde.

Sådan indleder Øivind D et brev til nationen! om at være glad for sit arbejde som timelønnet i en kantine - og være ombejlet som aldrig før.

Får rigtig mange henvendelser

For Øivind har foreløbig fået mere end ti opkald fra arbejdsgivere, der godt kan bruge en mand som ham - men han er usikker på, om han skal sige ja til et nyt job, for han har jo et.

Øivind tror ikke, at han er den eneste hjemsendte, der ikke er interesseret i at skifte job, bare fordi der er en midlertidig nedlukning af en arbejdsplads. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg skal søge mindst to arbejdspladser pr. uge ifølge reglerne for at kunne modtage dagpenge.

- Og det medfører så den sindssyge situation, at jeg får rigtig mange henvendelser fra forskellige arbejdsgivere.

- Også selvom jeg egentlig ikke er interesseret, fordi jeg jo ikke vil starte et nyt sted og så stikke af to sekunder efter og dermed skuffe dem.

Uforstående arbejdsgivere

- Så nu oplever jeg at blive truet af sure arbejdsgivere, som ikke forstår min og mange andres situation.

- Jeg synes, at det er spild af min tid og af arbejdsgivernes tid, skriver Øyvind, og nationen! har spurgt Øyvinds a-kasse, Krifa, om de har hørt fra andre medlemmer med samme problem. Og hvad de råder dem til at gøre. Det svarer Krifas beskæftigelseschef Marianne Ehlers på sådan her:

Krifa: Hjælpepakker kan være svære

- Det er på mange måder en underlig tid, vi lever i, og selvom vi har levet med pandemien i to år, kan det stadig være svært at navigere i nedlukninger og hjælpepakker.

- Men det er lige præcis en hjælpepakke, der er til, for at virksomheder kan undgå at fyre deres medarbejdere, selvom de er nødt til at holde lukket for en stund.

- Det er ikke dagpengesystemet, man skal bruge her, for når man er på dagpenge, skal man være til rådighed for arbejdsmarkedet, skriver Marianne.