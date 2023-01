Kæmpeskib parat: Ta' den Putin

- Europa står over for en historisk gasforsyningskrise forårsaget af det kraftige fald i gasleverancerne fra Rusland.

- Vi er glade for at støtte dette projekt, som vil give Tyskland og Europa mulighed for yderligere at sikre gasforsyningen.

Kan klare hele Danmarks forbrug to gange

Sådan siger Stéphane Michel, topchef for Gas, Renewables & Power-delen af energigiganten TotalEnergies, om den flydende gas-terminal, der netop har startet produktionen i havnen ved den tyske by Lubmin.

Den tyske kansler Scholz og delstaten Mecklenburg-Vorpommerns premierminister Manuela Schwesig har skruet op for gas-produktionen i den nye terminal i Lubmin. Den hedder Deutsche Ostsee. Foto: John MacDougall/AFP/Ritzau Scanpix

Store smil: Qatar og Tyskland i kæmpehandel

Danmark er snart selvforsynende

I december åbnede tyskerne en anden terminal i Nordsøen ud for Wilhelmshaven, og der er yderligere tre terminaler på vej. Planen er at blive helt uafhængig af Putins gas.

Annonce:

Den nye flydende terminal, der får sejlet flydende gas fra f.ex. Qatar, Norge eller USA og omdanner det til gas, der kan sendes vides i det tyske gasnet, kan årligt producere fem milliarder kubikmeter gas, eller hvad der svarer til fem procent af Tysklands forbrug.

Direktør skælder ud: I fråser

Gylle står for 40 procent - og Thyra er snart klar

Danmark bruger lidt mere end to milliarder kubikmeter gas, men vores forbrug er faldet voldsomt. Desuden er der masser af gas på vej fra Nordsøen når Tyra-feltet er klar til vinteren 23/24. Og så har vi faktisk haft et fantastisk biogas-år i Danmark:

- En typisk dansk husstand bruger cirka 1.800 kubikmeter gas på et år.

- Og den samlede biogasleverance til gasnettet forventes i år at matche gasforbruget i cirka 350.000 husstande, skrev Biogas Danmark i november om de 58 millioner kubikmeter grøn biogas, der blev leveret til gasnettet i oktober.

I alt leverede de danske biogasanlæg mere end 800 millioner kubikmeter biogas i 2022 og dækkede dermed 40 procent af det samlede gasforbrug, så hvad siger du?