Kæreste-problem: Natasha er fra Rusland

- Natasha og jeg mødtes på Tinder i starten af 2019.

- Efter at ha' skrevet frem og tilbage et par måneder tog jeg til Moskva for at mødes med hende.

- Det møde gik rigtig godt, og vi har nu været kæreste i ca 9 måneder.

Skrive er ikke det samme som at mødes

Sådan indleder Kevin K et brev til nationen! om at være glad for en person, der i de danske myndigheders øjne bor i et 'forkert' land. Fra i går har statsborgere og folk med bopæl Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Island kunnet krydse grænsen til Danmark, hvis de har en dansk kæreste. Men Kevin og Natasha må stadig ikke besøge hinanden, og derfor har Kevin skrevet dette opråb til politikerne:

- Før coronakrisen var vi aldrig adskilt mere end 4-5 uger ad gangen, men nu er det over 3 måneder siden vi sidst så hinanden.

- Og selvom vi taler sammen hver dag (via whatsapp), så er det ikke det samme som at mødes, og vi savner hinanden mega meget.

- Vi har planer om at gifte os (i Danmark) denne sommer, men som tingene er nu er det ikke muligt.

Skævvridning

- Vi har ikke planer om at holde en stor bryllupfest, og det eneste vi ønsker er muligheden for at kunne blive gift på rådhuset, når vores prøvelsesattest er klar, hvilket den gerne skulle være i løbet af denne uge eller senest i starten af næste uge.

- Jeg er udmærket klar over hvorfor man vælger at begrænse indrejsningen til Danmark, og jeg er enig i at man skal lave en langsom og kontrolleret genåbning af grænsen, men jeg synes samtidigt, at det er en skævvridning at tillade kærester og forlovede fra de nordiske lande samt Tyskland, men ikke fra andre lande.

Vi er nok ikke de eneste

- Hvad jeg ønsker fra politisk side er at man fjerne de nationale begrænsninger for kærester og forlovede.

- Jeg er overbevist om at vi ikke er de eneste i denne situation, skriver Kevin. Hvad tænker du?