Kæreste uden tandbørste i fem måneder

Der er langt til Thailand, hvor Bjarnes kæreste bor. Men at UPS ikke kan levere en pakke på fem måneder, det fatter han ikke. Især ikke fordi han har betalt 2000 for fragt

- Hej.

- Jeg har en kæreste i Thailand, som jeg gerne ville glæde med en pakke.

- Jeg købte bl.a en elektrisk ovn, tre el tandbørster samt chokolade, slik og to kasketter.

- Og jeg pakkede det fint ind i en papkasse, som jeg sendte med UPS.

- Det var den 13. maj – for altså snart fem måneder siden.

Har nok snakket med UPS 50 gange

Sådan indleder Bjarne P fra Herning et brev til nationen! om at have en kæreste, der bor mange tusinde kilometer væk – og have svært ved at gøre hende glad. For den pakke med gode sager og hårde hvidevarer, Bjarne havde indkøbt til kæresten der bor i Thailand, er nemlig stadig ikke kommet frem. Og det synes han er for ringe, nu hvor han betalt næsten 2000 kr for fragten. Hans brev – som han håber kan få UPS til at tage sig sammen – fortsætter nemlig således:

- Jeg har kontaktet UPS mere end 50 gange pr. telefon, men der sker ikke noget.

- Jeg har også sendt email til UPS flere gange og beklaget min nød, og selv om de skriver, at de vil gøre noget, sker der ikke noget.

Nu håber jeg der sker noget

- Så nu håber jeg det her kan få noget til at ske, for jeg – og min kæreste - vil gerne vide hvor pakke er henne, skriver Bjarne, og nationen! har bedst UPS om at svare på, hvor pakken er, og hvorfor den ikke er afleveret til Bjarnes kæreste i Thailand endnu?

UPS pressekontor ligger i Sverige, de svarere tidlige på ugen, at der har været en del problemer med Bjarnes pakke, siden den ankom til Thailand, og at der er indledt en undersøgelse af sagen.

Men fredag skriver UPS, at de nu undersøger, hvor meget information om Bjarnes pakke, de kan videregive til nationen!, og at de vender tilbage, når den undersøgelse er færdig, men hvad tror du?