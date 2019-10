Kæresten slog op da hun fortalte om venne-voldtægt

Ville du fortælle din kæreste, at du var blevet voldtaget? Og hvordan ville du reagere, hvis din kæreste havde været ude for en voldtægt?

- Jeg var udsat for et seksuelt overgreb af en bekendt.

- En tidlig morgen på vej hjem fra byen.

- Han sagde, at han ville følge mig til toget.

Overbevist om at jeg havde bedt om det

Sådan indleder S. en beretning på everydaysexism.coms danske side om voldtægt og den reaktion, kvinder, der er blevet voldtaget, møder fra f.eks. kæreste og myndigheder.

Nationen! har tidligere skrevet om kvinder, der følte, at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt - og den slags beretninger kan man også læse om på everydaysexism.com - men S.s indlæg handler om kærestens reaktion. Det fortsætter nemlig således:

- Jeg kunne ikke gå lige, om så mit liv afhang af det, så fuld var jeg.

- Han trak mig med ind i en baggård i stedet.

- Jeg var i chok bagefter.

Og cutter al kontakt

- Da jeg et par dage efter får samlet mig nok sammen til at snakke i mobil med min kæreste, siger han først 'ej, det er løgn? Er du okay?'.

- Men da han så gætter, hvem gerningsmanden er, er han overbevist om, at jeg selv har bedt om det.

- Han ender herefter vores forhold og cutter al kontakt, skriver S., men hvad tænker du?